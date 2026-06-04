Aile ve insanlığı yeniden yapılandırma üzerine bir kitap - 2

Yazar insanı ve aileyi tehdit eden hususları anlatırken insanlığa karşı açılmış yeniden yapılandırma cephesinde olanları, film ve televizyon endüstrisini özellikle bu endüstriye Yahudilerin hakim olmasını, hakimiyetinin %60'ları olması, Disney filmlerindeki eşcinsellik, temaları, farkında olmadan kimselerin güdülmesi, buradaki akrabalıklar mesela Freud ile Bernays’ın akrabalıklarına da temas edilmektedir. Bu filmleri veya sosyal medyayı izlerken kişiler kendi kimlikleri ile ilgili bilgileri de bunlara vermektedir. Dolayısıyla onlar ‘Siz bizim elimizde kukladan başka bir şey değilsiniz’ anlamıyla dalga geçmekte, hem paraları almakta yolmakta hem de nesilleri yozlaştırmaktadır. Neden böyle yapıyorsunuz diye sorunca da mecbur değilsiniz izlemeyin o zaman demekteler.

Sosyal medya alanında Matriks Dünyası ve orada sosyal medyanın büyük bir kısmını elinde tutan Zuckerbergin tüm cinsel sapıkları savunmasına dikkat çekilir. Çin'in geliştirdiği TikTok onlar için kalkan projesi yani bir güvenlik setidir. Yabancı bilgi kaynaklarına erişimin sınırlandırılmasını, yabancı internet araçlarının engellenmesini ve yabancı şirketlerin yerel yasalara uymasını sağlamaktadır Çin kendi çocuklarını korumak için özel bir sistem oluşturmuş ve eğitim ağırlıklı içerikler geliştirmiştir. Çin dışında bu sürüme ulaşmak mümkün değildir. Ancak TikTok’un Çin dışında kullanılma şekli de farklıdır, onlar da kurallara riayet etmezler. Yazar bu kapsamda Çin Ateş duvarına benzer Türk Hilal duvarı oluşturulması ve Amerika'daki coppa çocukların çevrimiçi gizliliğini koruma yasası gibi bir yasa ile belirli uygulamalara ve sitelere erişim için yaş sınırı getirilmesini önermektedir.

Amerika'da Musevi Hristiyan ahlakı yerine seküler girişimlerin ağırlık kazanması yani din engelinin ortadan kaldırılması ile eşcinsellerin çok az bir oy oranları olmakla beraber hakim olmaları, hukuk alanında Federal Anayasa Mahkemesinde hakimiyetleri yine ayrıca psikiyatride dünya çapında Amerikan tekelinin nasıl hakim olduğu, farklı düşüncelere karşı tehdit şantaj ve iftira üzerinden susturma taktikleri kendi hayatından örneklerle anlatılır. Türkiye'de bilimsellik olarak nakledilen husus aslında Avrupa'dan ve Amerika'dan nakil ve onları taklit yani üstün görüp kopyalamadır. Materyalist bilimsel araştırma inancı gereği öğrencilere kısır eğitim verilmekte bu sebeple Türk psikiyatrisi ve psikolojisi yerinde saymaktadır. Oysa yazar İslam tasavvufunun ve bunu kaynağı olan Kur'an ve Müslümanların katkısına önem verir. Eşcinselliği hastalık olması konusunda bilimsel görüşlerini dile getirir.

Hekatonkhires Yunan mitolojisinde elli başlı, yüz kollu bir canavardır. Kendisine “Sen kimsin?” denildiğinde “hangimizi soruyorsun?” diye her farklı başından başka ses veren bir varlıktır.

Tarihi anlatırken Hristiyanlıktaki reform hareketleri Lüther ve Calvin’den bahseder, ardından da kısaca Yahudilikte ve Türkiye'de Yahudiliğin özellikle dönmelerden söz eder.

1800'lerde dünya pozitivizm, evolüsyonizm, sosyal Darwinizm, Marksizm, materyalist mekanist düşünce kaynaklı tesirlerde kalmıştır. İnsan bir yandan kendini adeta tanrı gibi algılarken, diğer yandan da bilinç dışındaki Tevhid açıklığı sebebiyle ilahi nitelikler taşıyan bir kurtarıcı beklentisine gelmektedir. Buradan da -izm hareketleri ve bir takım din yerine uydurma görüşler ortaya çıkar tevhidi bozduğu için ruhu zedelenen Avrupa insanı dünyaya hükmetme sarhoşluğu yaşarken iç parçalanmışlığın derin acısından çekmeye başlar. Tanrı öldüyse, dinler artık geçersiz sayılırsa artık önünde sadece maddiyat kalmıştır.

Materyalist paradigma dini Avrupa ile de sınırlı kalmayıp dünyaya yayılmıştır. Osmanlı yazara göre, Japonya gibi sağlam temeller üzerine medeniyetini yeniden inşa edebilirdi. (s.187)

Yazar burada dine karşı olan kimselerin dindarlar gördüğünde onlara saldırması, hatta onları katletmeleri böyle insanların kendi yaşayamadıkları rahatlamanın dindarlarda görüldüğünde imrenme hatta haset hissinden kaynaklandığını belirtir.

Yazar Hristiyanlığın çöküşüyle beraber izmlerin ortaya çıkması, Yahudi yazar Harari'nin Tanrı insan modelinde yapay zekanın insana karşı üstünlüğü, etik algoritmaların uluslararası mahkemelerinde yerine geçmesi gibi bir takım görüşler içerisinde tekno-hümanizm ve veri akışı dini dataizm ile daha fazla kitle iletişim aracına bağlanarak veri akışını artırma sadece insan değil olabilecek her şeyin bu devasa ağa bağlanma sorunu böylece tüm insanları Matriks kafesine kapatıp goyimleri yani Yahudiler dışındaki kavimleri vicdanen iradesiz ve gelenekler yıkıldıktan sonra seçilmiş azınlığın emrine verme olarak ifade etmekte ve insanlığın karşılaştığı en büyük tehlike olarak belirmektedir.

Yazar burada 2.000 senedir devam eden Yahudi Hristiyan çekişmesine de temas eder. Enformasyon tekelini elinde tutan şebekeler Yahudilerdir, bunların amacının dünya nüfusunu azaltmak olduğunu ifade eder.

Fütüvvet medeniyeti tekrar uyanırsa Matrix'in bütün duvarları titremeye başlar. Buna örnek olarak da Türkiye'nin insani yardımları gösterilir.

Yazar çözüm olarak da kadim terbiye sisteminin çökertilmesi karşısında çocuklara terbiye verme gerektiğini belirtir. Erkek kadının yaratılmasına karşı da kadının fıtratının korunması kadının kadın gibi erkeğin de erkek gibi olmasını Allah'ın Cemal ve Celal sıfatlarının toplumda tecelli edeceğini belirtir. Baba otoritesini kasıtlı olarak tedbirler alınması yönünde çalışır gayri meşru çocukların artışı, çocuk istismarı gibi pek çok ahlaksızlığın önüne geçilmesi için hukukta köklü tedbirleri sıkı tutmak gerekir. Yazılı, görsel ve sosyal medyada taviz vermemek gerekiyor. Ancak bu konuda karşı tarafın hiç de dürüst davranmadığı dolayısıyla pek çok linç girişimi ile uzmanların susturulduğu baskı yapıldığı, akademide yazıların yayınlanmadığı, taraftar davranıldığı gibi pek çok olaydan bahsedilir. Psikiyatri ve psikolojinin yeniden yapılanması için öneride bulunur. Hatta Türkiye psikiyatri Derneği'nin eşcinsel PKK destekçisi cinsel tedavi gibi konulardaki çalışmalarının materyalist ve hiçbir ahlak ilkesi tanınmadan icra edildiğinden bahseder.

Siyasi partiler ile ilgili olarak da birtakım tavsiyelerde bulunur. Ayrıca özel sektör şirketler ve moda reklam endüstri için teyakkuz halinde olmayı ifade eder. Birleşmiş Milletlerin bu tür örgütleri koruması, bu çerçevede TÜSİAD toplumsal cinsiyet eşitliği ile bu tür akımları desteklemesinden şikayet edilir.

Yazarın dikkati çektiği hususlardan birisi de ekran üzerinden zehirlenme yanında fişlenmedir. Yani geri dönüşü mümkün olmayan noktaya yaklaşmaktır. Bunun için de yüksek Sosyal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Akademisi kurulmasını önerir. Bu çerçevede İslam dünyası ile alternatif arama motoru ortak olarak yapılabilir ifsada karşı ıslah sosyal mühendisliği projeleri uygulanabilir.

Sanal bağımlılıkla cep telefonu, bilgisayar artık biz bize ait olmaktan çıkmış mahremiyet oturulan ev, sokak insanın yürüyüşü doğum günü fotoğraflar zevkler ifadeler, duygular kişinin olmaktan çıkmış başkalarına ait meta haline gelmiştir. Bunlar da ticari amaçlarla veya siyasi amaçlarla başkaları tarafından kullanılmaktadır.

Google, Meta gibi daha ziyade Yahudi grupların denetimi altındaki mecralar bütün insanlığı fişlemiş durumdadır, ellerinde inanmaz veri birikimi vardır. Bunlar ticari bir proje olmaktan ziyade amaçları insanlığı yeniden yapılandırmak ve kontrol altına almaktır. Buna karşı tedbir almak gerekir.

Dijital mecralarla ilgili yasal çalışmalar yapılırken yazarın önerilerini muhakkak dikkate almak gerekir. İnsan zafiyetlerinden faydalanma olumsuzlukları deşifre etme maalesef pek çok facialara ve geri dönülmez tahribatlara yol açmaktadır. Utanma duygusunun kalkması ve kaldırılması ile insan en aşağılık seviyelere inmektedir.