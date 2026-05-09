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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 9 Mayıs Cumartesi günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 9 Mayıs Cumartesi, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 9 Mayıs Cumartesi günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

BELVİRANLI ECZANESİ    

FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:39A SELÇUKLU
(ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI, NUMUNE HASTANESİ CİVARI)

353 45 02

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

LAVANTA ECZANESİ    

HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFENAHMET SOKAK NO:5A SELÇUKLU
(İŞİTME ENGELLİLER OKULU YAKINI, 64 NOLU ASM KARŞISI)

237 46 33

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

MELİS YALÇIN ECZANESİ    

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO: 1AK SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)

502 62 25

4. BÖLGE (MERAM)    

YENİYOL ECZANESİ    

AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174/A MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. OTOBÜS DURAKLARI KARŞISI )

324 00 10

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

LARENDE ECZANESİ    

ŞEMSİ TEBRİZİ MH. TERCÜMAN BABA SK. NO:1C KARATAY
(19 MAYIS İLKOKULU YANI, ŞEMSİ TEBRİZİ TÜRBESİ KARŞISI)

241 52 53

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

LALEZAR ECZANESİ    

SAHİBİATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2F MERAM
(KIZILAY HASTANESİ YANI)

327 06 00

7. BÖLGE (KARATAY)    

BEŞYOL ECZANESİ    

İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. NO:3C KARATAY
(KONYA ŞEHİR HASTANESİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK POLİKLİNİĞİ KARŞISI 0554 153 15 11)

350 81 09

8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ŞAFAK ECZANESİ    

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9C SELÇUKLU
(SİLLE YOLU KARDELEN MARKET KARŞISI SOKAK İÇİ)

247 13 64

9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

KAŞ ECZANESİ    

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ TATLIPINAR CADDESİ SIZMA SOKAK NO:14 SELÇUKLU
(MEDOVA HASTANESİ CİVARI, ASFORA MARKET KARŞISI 50 MT İÇERİSİ, SUSAM İŞ MERKEZİ)

249 00 05

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

NURLU ECZANESİ    

BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ ANT İŞ MERKEZİ NO:89H SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

255 40 30

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÖZTÜRK ECZANESİ    
BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ CADDESİ NO:17D SELÇUKLU

241 55 00

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)   

GÜLİSTAN ECZANESİ   

ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:35A MERAM
(35 NOLU FAHRÜNNİSA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

352 23 22

Ümmü Gülsüm Dündar

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