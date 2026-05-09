Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 9 Mayıs Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 9 Mayıs Cumartesi, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
BELVİRANLI ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:39A SELÇUKLU
(ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI, NUMUNE HASTANESİ CİVARI)
353 45 02
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
LAVANTA ECZANESİ
HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFENAHMET SOKAK NO:5A SELÇUKLU
(İŞİTME ENGELLİLER OKULU YAKINI, 64 NOLU ASM KARŞISI)
237 46 33
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MELİS YALÇIN ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO: 1AK SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
502 62 25
4. BÖLGE (MERAM)
YENİYOL ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174/A MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. OTOBÜS DURAKLARI KARŞISI )
324 00 10
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
LARENDE ECZANESİ
ŞEMSİ TEBRİZİ MH. TERCÜMAN BABA SK. NO:1C KARATAY
(19 MAYIS İLKOKULU YANI, ŞEMSİ TEBRİZİ TÜRBESİ KARŞISI)
241 52 53
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
LALEZAR ECZANESİ
SAHİBİATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2F MERAM
(KIZILAY HASTANESİ YANI)
327 06 00
7. BÖLGE (KARATAY)
BEŞYOL ECZANESİ
İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. NO:3C KARATAY
(KONYA ŞEHİR HASTANESİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK POLİKLİNİĞİ KARŞISI 0554 153 15 11)
350 81 09
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ŞAFAK ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9C SELÇUKLU
(SİLLE YOLU KARDELEN MARKET KARŞISI SOKAK İÇİ)
247 13 64
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
KAŞ ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ TATLIPINAR CADDESİ SIZMA SOKAK NO:14 SELÇUKLU
(MEDOVA HASTANESİ CİVARI, ASFORA MARKET KARŞISI 50 MT İÇERİSİ, SUSAM İŞ MERKEZİ)
249 00 05
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
NURLU ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ ANT İŞ MERKEZİ NO:89H SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
255 40 30
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZTÜRK ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ CADDESİ NO:17D SELÇUKLU
241 55 00
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
GÜLİSTAN ECZANESİ
ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:35A MERAM
(35 NOLU FAHRÜNNİSA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
352 23 22