Fenerbahçe, Konya'da maç saatini bekliyor

Trendyol Süper Lig 33. hafta mücadelesinde yeşil beyazlı temsilcimiz TÜMOSAN Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, oynayacağı bu maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi.

Kafilede Başkan Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyeleri de yer alırken, Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle ve futbolcular havaalanında taraftarlar tarafından karşılandı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe’nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Mert Günok, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.