Türkiye gündemi Konyaspor

Konya’mızda güzel şeyler oluyor. Sporda yüzümüz ak, hak edilmiş galibiyetlerle birlikte onurlu yürüyüşümüz devam ediyor. Ülke genelinde oturmuş bir algı var. Bütün spor dallarında, özelliklede futbolda şampiyonluk, yarı final, final, Play off ve diğer başarılar hep üç veya dört büyüklere yakıştırılır. Bu kafa, bu düşünce yapısı süper lig'te şampiyonluk yaşamış bir Anadolu takımını Bursaspor’u o mevkiye yakıştıramadılar. Utanmasalar Bursaspor'a verilen şampiyonluk kupasını geri alacaklar.

Hâlbuki başarılı olan takımların bu ülkenin güzide takımları olduğu gerçeğinden hareketle hazmetmek lâzım. Hazımsızlık vücut için çok zararlı bir hastalık. Antidepresan kullanılmadığında geçmiyor.

Bir taraftan milyon dolarların havada uçtuğu, sonunda vatandaşın cebinden çıkan kaynaklar ile devasa bütçeli takımlar ve onların burnundan kıl aldırmayan egolu yöneticileri var. Diğer tarafta da mütevazı bütçelerle yola çıkmış şehri ve ülkesi için cebinden harcama yapan gariban yöneticilerimiz var. Hem yoklukla mücadele ederken, bir taraftan da gecikmelide olsa futbolcu alacaklarını ödemek için çalışırlar. En önemlisi de haksız, hukuksuz TFF kararları ve hakem hatalarını sineye çekerler. Öyle bir memlekette yaşıyoruz ki 3, 4 dakika içerisinde bilgisayar ortamında ofsayt çizgisini dahi pratik bir şekilde değiştirebiliyorlar.

VAR varken böylede VAR yokken nasıldı acaba. Hele daha eski günlerde yıllarda maçların videoya alınmadığında ne tür haksızlıklar yapılıyordu. Çok büyük bir kulübün başkanı şike ile alakalı "Ne yaptımsa kulübüm için yaptım" diyebiliyorsa, Tuz kokmuş demektir.

Üç ya da dört büyük takımlar spor programında konuşurlar. Diğerleri marabadır. Konuşmaya dahi gerek yoktur. Bütün spor yazarları ve yorumcuları büyük takımların borazanlığını yapmayı severler.

Bazı başarılar küçük bütçeli Anadolu takımları tarafından yapılırsa hiç abartmadan kısaca verilir. Sanki tesadüf olmuş gibi, sanki hasbelkader olmuş gibi.

Kabul edin ya da etmeyin bu takımlardan bir tanesi var ki adı KONYASPOR. Bu takım sizin takımlarınızın hepsini yenmiş. Hem ligte hem de ziraat Türkiye kupasında benzetmiş. Kimler vardı, pardon kimler yok ki! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hepsine karşı başarılı olmuş. Haydi bir iki tanesini yenseniz tesadüf derler elli bahane üretirler.

Efendim eskilerde takımlar pekte Ziraat Türkiye kupasını önemsemezlerdi. Varsa yoksa lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında mücadele daha önemliydi. Kulüplerin Ziraat Türkiye kupası maçlarında bir kazançları da yok. Marifet iltifata tabi. Bu Konyaspor tüm büyüklere az ya da çok bir emek çekmiş. Katı defans yapmışmış da falan da filanda. Sonuçta senin olmak için can attığın finalde ben varım, biz varız, Konyaspor’umuz var.

Beşiktaş gibi güzide bir kulübümüzle yarı final maçı oynuyoruz. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maç ile ilgili son iki ayak kaldı, kaybetme lüksümüz yok diyor. Neticede ne oldu.

Konya en önemli kararını geçmişteki hatasını da telafi ederek Sayın İlhan Palut'u göreve getirdi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Üst üste başarılar ve rekorlar gelmeye başladı. Konya büyük şehir. Konyaspor büyük takım. İspatı!

Geçen hafta Çaykur Rize ile yaptığımız lig mücadelesini Sayın Palut kupa maçını da düşünerek çok fazla önemsemedi. 9 as futbolcumuzu dinlendirerek yedek ağırlıklı bir takımla çıktı.

Ona rağmen Çaykur ile berabere kalmamız içten bile değildi. Hoca burada da haklı çıktı yahu. Beşiktaş gibi bol kadrolu bir takımla üstelik kendi sahasında, dolu tribünler le maç yapıyorsunuz ve saf dışı ediyorsunuz. Üstelik atılan gole ve diğer hakem kararlarına bir itirazda yok.

Medarı iftiharımız, şehrimizin tanıtımına olumlu katkı veren KONYASPORU'muzu tebrik ediyoruz. Kupa finalinde de başarılar diliyoruz.

Tüm futbolcu kardeşlerimiz, teknik heyet ve yönetimine KONYA adına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

Bir an düşünsek. Bu Anadolu takımı, mütevazı kadro ile mücadele veren bu takıma daha geniş, daha bir starlarında yer aldığı bir kadro verirse ne yapar ki!

Daha doğrusu nene yapmaz ki!

Tarih tekerrürden ibaretmiş.2016-2017 sezonunda aldığımız Türkiye kupasını bir kez daha niçin almayalım.

Allah yardımcımız olsun.

Saygılarımızla