Kaotik siyaset

Sebebi mevsim geçişleri midir bilemiyoruz. Ancak hava değişikliklerinden etkilenen bünyeler gibi siyasal ortamda da sanki bir belirsizlik söz konusu. Önceden de vurguladık galiba. Seçim olmadan yaşayamayız. Hele seçim konuşmadan hiç yapamayız.

Özellikle ana muhalefetin, kısmen de yavru muhalefetlerin bir seçim istemi var. Erken mi olur, baskın mı olur, ara mı olur belli değil. Olsun da ne adında olursa olsun. Yeter ki seçim olsun, aksiyon olsun, heyecan olsun. Canlı renkli kravatlar takan adaylar olsun.

Tekrar ifade edelim. Ana muhalefet partisi CHP’nin parti içi ve adliye koridorları arasında bir kısır döngüsü var. Daha geçenlerde Konya'da Gençlik kolları yönetimi anti demokratik bir şekilde genel merkez tarafından görevden alındı. CHP Konya İl örgütü önünde görevden alınan gençler tarafından tabutlu bir eylem yapıldı. Oradaki tabutun neyi vurgulamaya çalıştığını varın siz çözün efendim.

Aynı CHP diğer taraftan da davası siyasi atmosferin hava durumuna göre erteleniyor. Arkasından hangi kararın çıkacağı belli değil. Mutlak butlan çıkacağını ümit edip kendini o koltuğa layık görüp yeşil yeşil bakanlar var. Ortalık toz duman. Mutlak butlan kararı çıkar ise başta İstanbul dahil Genel Merkez ve diğer teşkilatlar tamamen değişebilir. Konya’dan örnek verelim. CHP milletvekili Sayın Barış Bektaş tabut eylemi yapan gençlerin lehine, onları destekleyen beyanat verdi.

Mitinglerde, parti toplantılarında bir atalet var. Kaotik ortam burada hat safhada.

Yavru muhalefetlere gelecek olursak hem Sayın Davutoğlu, hem de Sayın Babacan ülkenin geldiği sıkıntılı durumdan dolayı kendilerine bir görev verilirse ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Tekrar gündeme oturmaları için başkada çareleri var mı? Demek ki elini taşın altına koymaları için kaotik bir ortam gerekliymiş. Önceden niçin böyle bir beyanda bulunmadınız?

İktidar partilerinin durumuna bir göz atacak olursak hem AK Parti hem de MHP olası bir seçime ellerinin daha güçlenmesi için teşkilatları daha güçlü tutmanın telaşındalar. MHP bunun ilk işaret fişeklerini 2 vilayette verdi, devamı da gelecek. Değişim rüzgârına Konya'da kapılacak mı? Birlikte göreceğiz.

Ak Parti cephesinden gelen haberlerde hemen hemen aynı durumda. Genel Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına belli bizlerinde tahmin ettiği gibi Kasım 2027 de yapılacak olan bir erken seçime hazır olun talimatı vermiş durumda. Bu manada da kulislerde konuşulan 50 il yönetiminin yenileneceğinden bahsediliyor. Öyle hassas bir dönemden geçiliyor ki hem AK Parti hem de MHP küskünler ordusu oluşturmamak adına çaba sarf ediyorlar. Bu değişime Konya’da uyacaksa hep birlikte göreceğiz.

Olası bir 2027 genel seçiminin olma ihtimalleri nedir bir bakalım Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116. maddesine göre erken seçim kararı şayet TBMM'de alınacak ise 2/3 nitelikli çoğunluk lâzım. Buda 360 milletvekiline isabet ediyor. Böyle bir erken seçim teklifine diğer partiler uyar mı yoksa seçimden kaçar mı? Onu zaman gösterir. Sayın Cumhurbaşkanının tekrar aday olabilmesinin tek yolu TBMM'de nitelikli çoğunluk olan 360 milletvekilini bulması.

Bunun yoluda DEM partisi ile anlaşmadan geçiyor. Belli olmaz ama belkide DEM 2029 yılında yapılacak yerel seçimlerin öne alınmasını isteyebilir. Bakalım antlaşma nasıl gerçekleşecek göreceğiz!

Hakikaten kaotik bir ortam var. Ana muhalefette bir mutlak butlan kararı alınırsa CHP'den ikinci bir parti çıkar mı? Çıkarsa milletvekillerinin dağılımı nasıl olur. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için DEM dahil 3 veya 4 aday olabilir.

Seçim öncesi toparlanma sürecine girecek olan AK Parti ve MHP'de ne gibi gelişmeler yaşanır? 2027 başlarından itibaren emekliler başta olmak üzere, dar gelirli, çiftçi, küçük esnaf ve toplumun diğer kesimlerini rahatlatacak ekonomik tedbirler alınır mı?

Şayet böyle bir uygulamaya gidilir ise hem kabinede hem de genel merkezde yeni bir yapılanmaya girilir mi?

Hakikaten önümüzdeki aylarda ve 2027'de neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Bol aksiyonlu bir süreç yaşanacak gibi. Bu arada işi pekte kolay olmayacak ana muhalefet partisinde ne gibi bir yol izlenecek. En önemlisi de sosyal demokratların Cumhurbaşkanı adayı ya da adayları kimler olacak.