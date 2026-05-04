Önce işin gücün ve telaşenin arasında bazen çok değerli yatırımlar atlanabiliyor. Memleket insanının gözünde yatırım denilince hele büyük yatırım denilince devasa yapılar gelir. Devasa beton kütleler, prefabrik ya da çelik konstrüksiyonla yapılan yüksek kule şeklinde yapılar. Öyle ya yatırım dediğin insanın gözlerine girmeli ta gözün retina kısmına kadar.

Hâlbuki belki de bir şehir için GastroFest Programı ülke ve dünya gündemine girebilmek için son derece önemlidir. Manisa’da mesir macunu şenlikleri projesinde bir devasa yapı yoktur.

Konya olarak şehrin tanıtımında başta basın olmak üzere çok eksiklerimiz var. Daha geçen aylarda Doğanbey Mahallemizde 2,5 milyarlık Beysu Tesislerini Büyükşehir Belediyemiz hizmete açtı. O kadar güncel ve bir o kadar da önemli ve büyük bir yatırımdı.

Şimdi sırada aslında sürdürülebilir söylemine uygun GES (Güneş Enerji Santralleri) projeleri var. Duymayan kalmasın. Duyanlarda duymayanlara iletsin lütfen. 30 Nisan’da çok önemli bir yenilenebilir projenin temeli atıldı. Öyle devasa yapılar içermeyen ama işlevi önemli bir proje.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve İLBANK'ın koordinasyonunda hayata geçirilecek 70 MW gücündeki GES projesi, hayırlı olsun. Öncesini araştırdığımızda 35 MW'lik bir yenilenebilir enerji santralimiz var. Eski ve yeni GES projesi ile Konya toplamda 105 MW yenilenebilir bir enerjiye ulaşmış olacak.

Şimdi sıkı duralım. 105 MW'lık bu güç Türkiye’de bütün şehirler adına açık ara bir numaraya oturuyor. Bir başka şehir olsa bu başarıyı öyle bir verir ki şaşarsınız inanın. Konya mütevazi. Yaptığı büyük çaplı yatırımları ayıp olmasın diye kimseye duyurmaz. Diğer taraftan da "Marifet iltifata tabidir" deriz demesine de arkası gelmez.

Konya Büyükşehir Belediyemizin GES projeleri bitmek bilmiyor ki!. Şu anda toplamda 130 MW GES yatırımı için müracaat süreci tamamlandı. Daha ileri aşamada 20 MW lik bir yatırım müracaatı ile toplam güç 150 MW'ya ulaşacak. Yarışmak isteyen arkamızdan gelsin.

Yatırım Karatay ilçesi Saraçoğlu mahallesindeki devasa araziye yapıldı. Bedeli 2,5 milyar olan çok çok önemli bir yatırım. Son yapılan 70 MW'lık bu yatırımla KOSKİ'nin Konya genelindeki elektrik ihtiyacının tamamı ile 58 binden fazla hanenin (konutun) elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Biraz daha teknik bilgi verelim. Bu santral için 160 bin güneş enerjisi paneli kullanılacak ve 140 milyon kWh elektrik üretilecek. Atmosfere de 100 bin ton karbon salınımının önüne geçilecek.

Rabbim Konya’mıza farklı ve avantajlı bir coğrafya vermiş. Konya ovası olarak Türkiye’nin tahıl ambarı konumumuz var. Bu hızla gidecek olursak da yine ülkenin enerji üssü olacağız. Hidroelektrik santralinden elektrik üretimi için suya ihtiyaç var. Diğer taraftan yine elektrik üretimi için doğalgaz ve kömürle çalışan santraller var. Bu hammaddelerinde bir bedeli var.

Konya’mızda rüzgar ile elektrik üreten rüzgar güllerimiz var. Diğer taraftan GES için gerekli olan güneşimiz var. Bu santrallerde hammadde olayı sıfır. Rabbimin veremi.

Böyle güzel yatırımlara, büyük yatırımlara, şehrimizi ön plana çıkartan ülke yatırımlara imza atan başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibini tebrik ediyorum.

Teşekkür ediyorum…