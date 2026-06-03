Bir takım değil, bir dönem kapanıyor

Futbolda bazı takımlar vardır; sadece bir kulüp değil, bir şehrin hafızasıdır. Onların başarıları kadar yaşattıkları değerler, yetiştirdikleri sporcular ve bıraktıkları izler de önemlidir. İşte Konya futbolunun köklü çınarlarından biri olan 1922 Konyaspor da böyle bir kulüptü.

17 Haziran 2026 tarihi, Konya futbolu adına hüzünlü bir gün olarak kayıtlara geçecek. Çünkü yıllarca Türk futboluna hizmet eden, sayısız futbolcunun yetişmesine katkı sağlayan ve son yıllarda Konyaspor'un pilot takımı olarak görev yapan 1922 Konyaspor resmen tarihe karışacak. Aslında bu hikâye sadece bir kulübün kapanış hikâyesi değil. Bu aynı zamanda Konya futbolunun son yetmiş yılına damga vurmuş bir emeğin, bir kültürün ve bir futbol okulunun sessiz vedasıdır.

1955 yılında Konya Şekerspor adıyla kurulan kulüp, Anadolu'nun futbol yapılanması içerisinde her zaman özel bir yere sahip oldu. Mütevazı bütçesiyle büyük işler başardı. Nice genç futbolcu bu kulüpte yetişti, profesyonel futbolun kapısından içeri adımını burada attı. Konya futboluna olduğu kadar Türk futboluna da önemli isimler kazandırdı. 2012 yılında Konyaspor'a devredilen kulüp, yeni kimliğiyle 1922 Konyaspor adını aldı. Bu değişim sadece isim değişikliği değildi; aynı zamanda Konyaspor'un geleceğini inşa edecek genç yeteneklerin yetiştirileceği bir futbol laboratuvarına dönüşmesiydi.

Uzun yıllar boyunca yeşil-beyazlı ekibin pilot takımı olarak hizmet verdi.

Ancak Türk futbolunun ekonomik gerçekleri, alt liglerin ağır şartları ve sürdürülebilirlik sorunları birçok kulübü olduğu gibi 1922 Konyaspor'u da etkiledi.

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşülmesinin ardından alınan faaliyetleri durdurma kararı, aslında uzun süredir gelen sıkıntıların son halkası oldu.

Bugün geriye dönüp baktığımızda, konuşmamız gereken sadece bir kulübün kapanması değildir.

Asıl sorgulamamız gereken, böylesine köklü kulüplerin neden yaşatılamadığıdır.

Çünkü kulüpler sadece maç oynayan takımlar değildir. Onlar şehirlerin sosyal hafızası, gençlerin umut kapısı ve spor kültürünün taşıyıcılarıdır.

1922 Konyaspor'un kapanmasıyla birlikte Konya futbolu önemli bir değerini kaybediyor.

Belki tabelalar sökülecek, belki sahalara çıkmayacak ama Konya Şekerspor'dan 1922 Konyaspor'a uzanan o uzun hikâye, futbolseverlerin hafızasında yaşamaya devam edecek.

Bazı vedalar sessiz olur...

Ama izleri uzun yıllar silinmez.

Ve bugün Konya futbolu, işte böyle bir vedaya tanıklık ediyor.

Ne yazık ki, “Bir Takım Değil, Bir Dönem Kapanıyor... “