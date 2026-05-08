Süper Lig'de cumartesi mesaisi! Konyaspor'un rakibi Fenerbahçe
Süper Lig'de 33. hafta maçları yarın oynanacak. Tüm maçlar saat 20.00'de başlayacak. Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın 20.00'de oynanacak. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Antalyaspor karşısında kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Kocaelispor deplasmanında boy gösterecek Fatih Karagümrük, puan kaybı yaşaması durumunda bir alt lige düşecek. Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, kupada yendiği rakibini bir kez daha yenerek, sezonun son iç saha maçında taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına ligde haftanın programı şöyle:
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
Galatasaray-Antalyaspor
Beşiktaş-Trabzonspor
Başakşehir-Samsunspor
Kocaelispor-Fatih Karagümrük
Göztepe-Gaziantep FK
Konyaspor-Fenerbahçe
Eyüpspor-Rizespor
Alanyaspor-Kayserispor