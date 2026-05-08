Süper Lig'de cumartesi mesaisi! Konyaspor’un rakibi Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın 20.00'de oynanacak. Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Antalyaspor karşısında kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Kocaelispor deplasmanında boy gösterecek Fatih Karagümrük, puan kaybı yaşaması durumunda bir alt lige düşecek. Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, kupada yendiği rakibini bir kez daha yenerek, sezonun son iç saha maçında taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına ligde haftanın programı şöyle:

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

Galatasaray-Antalyaspor

Beşiktaş-Trabzonspor

Başakşehir-Samsunspor

Kocaelispor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Gaziantep FK

Konyaspor-Fenerbahçe

Eyüpspor-Rizespor

Alanyaspor-Kayserispor

