Kurban pazarı kana bulandı

Van'da canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

DHADemirören Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Van'ın Bostaniçi Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
  • Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan pazardaki tartışma, iki grup arasında taş, sopa ve silah kullanılarak büyüdü.
  • Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı ve pazar güvenlik nedeniyle kapatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bostaniçi Mahallesi Mahallesi'nde bulunan Van-Özalp kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı pazarda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı canlı hayvan pazarı kapatıldı.

