Kurban pazarı kana bulandı
Haberin Özeti
Olay, sabah saatlerinde Bostaniçi Mahallesi Mahallesi'nde bulunan Van-Özalp kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı pazarda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı canlı hayvan pazarı kapatıldı.