Konya'da 30 yıllık kabus 1 saatte sona erdi!
Konya'da Fatma Önge'nin 30 yıldır yaşadığı kalın bağırsak sarkması şikayeti son buldu.
Fatma Önge (67), yaklaşık 30 yıldır ileri derecede rektal prolapsus denilen kalın bağırsağın sarkması ile mücadele ediyordu.
Şikayeti üzerine Konya Şehir Hastanesine başvuran Önge, ameliyat kararını aldı.
Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alparslan Şahin, karın içinde geniş cerrahi gerektirmeyen yöntem kararının ardından işlemi gerçekleştirdiklerini şu şekilde aktardı:
Makattan dışarı sarkan kısmın çıkarılarak düzeltilmesi için harekete geçtiklerini anlatan Şahin, “Ameliyat gayet başarılı geçti. Makattan dışarı sarkan kısım çıkartılarak anatomik olarak kalın bağırsak bütünlüğü yeniden sağlandı. Hastamızın yakın dönemde şikayet ettiği ağrı, dışarı sarkma hissi, hijyen sorunları ve yaşam konforunda belirgin düzelme bekliyoruz.”
Şahin, herhangi iz, yara olmadan ameliyatın ikinci gününde hastanın taburcu edildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bir saat süren ameliyatın sonunda hasta ertesi gün normal hayatına döndü. En büyük avantaj ameliyat ağrısının olmaması. Bu ameliyatta batın içine herhangi bir müdahale olmadığı için hem bağırsaklar çalışıyor hem de günlük hayatına daha çabuk dönüyor. Özellikle ileri yaştaki kadın hastalar hastaneye başvuruda gecikebiliyor. Kalın bağırsağın yaklaşık 10 santimetrelik kısmı makattan dışarı çıktığı zaman hem ağrı hem ciddi şekilde kirlilik ve rahatsızlık hissi oluşuyor. Bu şikayet ortaya çıktığında hastaneye başvurulması gerekiyor."
Doğumdan sonra bağırsak şikayeti yaşayan Fatma Önge, "30 yıldır sorun yaşıyordum. Gençliğimde belli değildi, yaşlandıkça daha çok rahatsız etmeye başladı. Ameliyat oldum, artık çok rahatım." ifadelerini kullandı.