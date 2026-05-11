Konya'da 30 yıllık kabus 1 saatte sona erdi!

Fatma Önge (67), yaklaşık 30 yıldır ileri derecede rektal prolapsus denilen kalın bağırsağın sarkması ile mücadele ediyordu.

Şikayeti üzerine Konya Şehir Hastanesine başvuran Önge, ameliyat kararını aldı.

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alparslan Şahin, karın içinde geniş cerrahi gerektirmeyen yöntem kararının ardından işlemi gerçekleştirdiklerini şu şekilde aktardı:

Şahin, herhangi iz, yara olmadan ameliyatın ikinci gününde hastanın taburcu edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir saat süren ameliyatın sonunda hasta ertesi gün normal hayatına döndü. En büyük avantaj ameliyat ağrısının olmaması. Bu ameliyatta batın içine herhangi bir müdahale olmadığı için hem bağırsaklar çalışıyor hem de günlük hayatına daha çabuk dönüyor. Özellikle ileri yaştaki kadın hastalar hastaneye başvuruda gecikebiliyor. Kalın bağırsağın yaklaşık 10 santimetrelik kısmı makattan dışarı çıktığı zaman hem ağrı hem ciddi şekilde kirlilik ve rahatsızlık hissi oluşuyor. Bu şikayet ortaya çıktığında hastaneye başvurulması gerekiyor."