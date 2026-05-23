Konya'dan dünyaya mesaj

Çatalhöyük'te yapılan kapanış toplantısında sürdürülebilirlik ve sıfır atık konuları değerlendirilerek genç nesillerde farkındalık oluşturuldu.

Proje kapsamında Viyana'da müzik çalışmaları yapıldı; Konya'da Yemek ve Müzik Festivali ile atıksız tarifler tanıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA220 Okul Eğitimi Ortaklıkları kapsamındaki “Zero Food Waste Volunteers With Art” (Sanatla Sıfır Gıda Atığı Gönüllüleri) projesi başarıyla tamamlandı.

Gıda israfına dikkat çekmek, sıfır atık bilincini artırmak ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen projede; Türkiye, Estonya, Romanya, İtalya, Avusturya, Polonya ve Slovenya’dan toplam 8 kurum ortak olarak yer aldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen son etkinlikler hem uluslararası düzeyde hem de Konya’da yoğun ilgi gördü.

Projenin “6. Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Toplantısı” Avusturya’nın başkenti Viyana’da proje ortağı IRARU ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantıda proje ortakları ve öğrenciler bir araya gelerek gıda israfı ve çevre bilinci temalı müzik çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrenciler farklı kültürlerden akranlarıyla birlikte şarkılar hazırlayarak sanat yoluyla farkındalık oluşturdu.

KONYA’DA GIDA İSRAFINI ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR KONUŞULDU

Uluslararası toplantının ardından Konya’da, Meram Osmangazi Ortaokulu’nda proje yaygınlaştırma etkinliği kapsamında “Yemek ve Müzik Festivali” düzenlendi.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği festivalde proje tanıtımları yapıldı, farklı ülkelere ait atıksız mutfak tarifleri ziyaretçilerle buluşturuldu. Katılımcılar hem farklı kültürleri tanıma hem de gıda israfını önlemeye yönelik uygulamalar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Projenin kapanış toplantısı ise Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve uluslararası proje ortaklarının katılımıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çatalhöyük’te gerçekleştirildi. Toplantıda proje çıktıları değerlendirilirken sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve sıfır atık konularında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, proje süresince yürüttüğü koordinatörlük göreviyle çevre bilinci, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında uluslararası iş birliğine katkı sağlarken, proje kapsamında hazırlanan eğitim ve sanat çalışmalarıyla genç nesillerde farkındalık oluşturulmasına destek oldu.