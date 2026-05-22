Selçuklu'da sanat rüzgarı esti

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Meclisi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan “Şen Şakrak Şov” tiyatro oyunu ve Türk Rock Konseri seyirciyle buluştu.

Selçuklu Belediyesi’nin sanata verdiği değeri ve önemi en güzel biçimde gösteren Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, düzenlediği etkinliklerle sanatseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Bu anlamda Selçuklu Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında olan “Şen Şakrak Şov” adlı tiyatro oyunu ve “Türk Rock Konseri” gerçekleştirildi.

Akademi bünyesinde eğitim alan Gençlik Meclisi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen tiyatro oyunu ve konser yoğun ilgi görerek seyircilerden tam not aldı.

Katılımcıların keyifli ve eğlenceli anlar yaşadığı etkinlikler, genç kursiyerlerin sahne deneyimi kazanmasına katkı sağlarken aynı zamanda sanat alanında kendilerini geliştirmelerine imkânı sundu.

“Selçuklu’da sanatı yaşatmaya devam edeceğiz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da gençlerin sanata olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin kültür ve sanat alanında kendilerini geliştirmelerine büyük önem veriyoruz.

Bu kapsamda Sanat Akademimiz bünyesinde sanata ilgisi olan çocuk ve gençlerimize birçok eğitim veriyoruz. Akademimizde eğitim alan gençlerimizin ortaya koyduğu bu güzel performans bizleri gururlandırdı.

Görüyoruz ki genç yeteneklerimiz gerçekten bu işe gönüllerini koyarak, önemseyerek bu eğitimi alıyorlar ve hakkıyla da bunu sürdürüyorlar.

‘Şen Şakrak Şov’ tiyatro oyunu ve Türk Rock Konseri ile hemşehrilerimize keyifli bir akşam yaşatan tüm gençlerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Selçuklu’da sanatı ve genç yetenekleri desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.