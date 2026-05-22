LİMA'da eğitim sınıfın dışına taştı

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri'nde gerçekleştirilen coğrafya gezi programı ile kariyer ve kişisel gelişim eğitimleri, öğrencilerin hem uygulamalı öğrenme deneyimi elde etmesine hem de geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan eğitim programlarını aralıksız sürdürüyor.

LİMA’nın Coğrafya Gezi Programı kapsamında öğrenciler; Konya’nın dikkat çeken doğal oluşumlarından Meke Gölü, Acıgöl ve Çıralı Obruğu’nu yerinde inceleme fırsatı buldu.

Eğitim odaklı gerçekleştirilen programda öğrenciler, sınıf ortamında edindikleri teorik bilgileri saha gözlemleriyle pekiştirdi. Program boyunca bölgedeki volkanik oluşumlar, obruk sistemleri, göl yapıları ve doğal şekillenme süreçleri hakkında detaylı bilgiler alan öğrenciler, doğanın oluşum sürecini yerinde gözlemleme imkanı buldu.

Gezi sürecinde özellikle Meke Gölü’nün volkanik yapısı, Acıgöl’ün doğal özellikleri ve Çıralı Obruğu’nun oluşum süreci üzerine değerlendirmeler yapıldı. Öğrenciler, doğal oluşumların yıllar içerisindeki değişimlerini inceleyerek çevresel farkındalık konusunda önemli kazanımlar elde etti. Sahada gerçekleştirilen gözlem çalışmaları sayesinde öğrenciler, coğrafya derslerinde işlenen konuları somut örneklerle değerlendirme fırsatı yakaladı.

LİMA’DA KARİYER VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Öte yandan LİMA tarafından Lise Vizyon Projesi kapsamında düzenlenen kariyer ve kişisel gelişim eğitimleri de başarıyla tamamlandı. 21. yüzyıl becerileri odağında planlanan programla gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sunulması hedeflenirken, uzaktan eğitim modeli sayesinde öğrencilerin kendi gelişim süreçlerine aktif katılım sağlamaları teşvik edildi.

Program kapsamında öğrencilere; Kariyerde Hedef Belirleme, Topluluk Önünde Konuşma ve Etkili Sunum Teknikleri, Problem Çözme Teknikleri, Etkili İletişim Stratejileri, Genç Profesyoneller için Kariyeri Tehdit Eden Yaklaşımlar ve Girişimcilik Temelleri başlıklarında kapsamlı eğitimler verildi.

Eğitimlerde öğrencilerin kariyer planlaması yapabilme, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili ifade ve sunum becerileri gibi alanlarda farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Eğitim süreci boyunca öğrencilerin; kendilerini doğru ifade edebilme, eleştirel düşünme, çözüm odaklı yaklaşım geliştirme ve değişen dünyaya uyum sağlayabilme becerilerinin desteklenmesi hedeflendi. Program sonunda yüzlerce öğrenci eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Gençleri farklı öğrenme deneyimleriyle buluşturmaya devam eden LİMA, uygulamalı eğitim programlarıyla öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de hayata hazırlık süreçlerini desteklemeyi sürdürüyor.

