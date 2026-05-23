Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 23 Mayıs Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 23 Mayıs Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
KELEBEK ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ ZİRVE İŞ MERKEZİ NO:27E SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI, ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ ÇAPRAZI, KÖŞE ECZANE)
350 50 63
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
PALMİYE ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:7D SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ KARŞISI)
503 42 99
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ENİSE ECZANESİ
HOCACİHAN MH. ŞEHİT ALİ DIĞRAK CD. NO:1AA SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNA KARŞISI)
0551 496 87 21
4. BÖLGE (MERAM)
SEVİNÇHAN ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:178B MERAM
(MERAM DEVLET HASTANESİ(ESKİ SSK)KARŞISI-ÇITIR SİMİT YANI)
0551 256 18 07
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
YAĞMUR ECZANESİ
HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6A-6B KARATAY
(FETİH CADDESİ SONU, TOTAL PETROL ARKASI)
355 56 32
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ÖZEN ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2D MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
352 27 26
7. BÖLGE (KARATAY)
ŞEHİR ECZANESİ
AKABE MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ NO:142A KARATAY
(KONYA ADLİYE SARAYI KARŞISI)
408 53 54
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARAAĞA ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:84 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI)
351 41 35
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MALAZGİRT ECZANESİ
MALAZGİRT MH. DEREBAŞI SK. NO:5B SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ HÜDA EKMEK FIRINI 200 MT AŞAĞISI MALAZGİRT CAMİİ KARŞISI)
0507 271 34 90
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
SARE ECZANESİ
YAZIR MH. ÖZTEKİNLER SK. NO:62H SELÇUKLU
(KANYON PARK KARŞISI)
503 00 98
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
SEÇKİN ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:113B SELÇUKLU
(FARABİ HASTANESİ AŞAĞISI,CADDE ÜZERİ,A101 KARŞISI)
350 87 57
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
UYAR ECZANESİ
ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:22A MERAM
(35 NOLU FAHRÜNNİSA SAĞLIK OCAĞI YANI)
351 09 90