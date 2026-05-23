Trabzonspor Fatih Tekke: Taraftarımızı mutlu ettik

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor’u tebrik ederek karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında oyunun dengelendiğini söyledi.

Tekke, "Konyaspor’u tebrik ediyorum. İkinci yarı özellikle penaltıda başarıya ulaşmış olsalardı kupa belki onlara daha yakın olacaktı. İlk yarı biz daha iyiydik, ikinci yarı bize nasip oldu. Çok şükür taraftarımızı mutlu ettik, camiamıza bir kez daha kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor şartlardan buralara geldik. Aksi olsaydı çok üzülürdüm. Allah’a hamdolsun, gelen taraftarı mutlu olarak gönderdik" dedi.