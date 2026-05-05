Konya'daki o hastaneye konukevi kazandırılıyor

Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Anadolu Vakfı iş birliğiyle Konya Şehir Hastanesi'ne 96 yataklı Hasta Konukevi için protokol imzalandı.

Yaklaşık 1000 m² oturum alanına ve 3000 m² kullanım alanına sahip olacak şekilde planlanan 3 katlı Hasta Konukevi, toplam 96 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.

Önemli İhtiyaç Karşılanacak

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Şehir Hastanesi’ne kazandırılacak Hasta Konukevi için iş birliği protokolünü imzaladıklarını belirtti. Yeni tesisin, Karatay’ın sağlık alanındaki gücünü daha da artıracağını ifade eden Hasan Kılca, projeye katkı sunan Türk Anadolu Vakfı Başkanı Erol Küçükbakırcı, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, önceki dönem Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Cüneyt Çiçek ve 3YDA yetkililerine teşekkür etti.

Hasta konukevinin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan Başkan Kılca, tesisin tamamlanmasının ardından işletmesinin Karatay Belediyesi tarafından yürütüleceğini belirterek, “Hasta yakınlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda konaklamalarını sağlayacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

İnsan Odaklı Yatırım

Türk Anadolu Vakfı Başkanı Erol Küçükbakırcı, projenin son derece kıymetli bir hizmet olduğunu belirterek, bu yatırımın insan odaklı bir anlayışın yansıması olduğunu ifade etti. Küçükbakırcı, “Bu yatırımın, insanımıza verilen değeri daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Yapılacak hizmetin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Temel İhtiyaç Gideriliyor

Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Cüneyt Çiçek, günlük ortalama 2 bin 500 acil poliklinik hizmeti verilen hastane için bu projenin önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi. Çiçek, “Bu, hastanemizin temel ihtiyaçlarından biriydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bölgeye Hizmet Edecek

Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, 1300 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi’nde hasta yakınlarının zaman zaman konaklama sorunu yaşadığını belirterek, projenin önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi. Yusuf Yavuz, hizmetin sadece Konya’ya değil, bölge illerine ve Türkiye genelinden gelen vatandaşlara hitap edeceğini ifade etti.

Şehir Hastanesi İçin Eksiklik Gideriliyor

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise şehir hastanesinde yapılan değerlendirmelerde konukevi ihtiyacının net şekilde ortaya çıktığını belirtti. Şehir dışından gelen hastaların konaklama konusunda zorluk yaşadığına dikkat çeken Baykan, projenin İl Sağlık Müdürlüğü, Karatay Belediyesi ve Türk Anadolu Vakfı iş birliğiyle kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Mehmet Baykan, “Konya, hayırda öncü bir şehir. Bu hizmet de en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.