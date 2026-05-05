Konya'nın 2043 ulaşım vizyonu: Örnek model olacak

KONSUAP önerileri arasında trafik yoğunluğunu azaltma, toplu taşıma ve yaya-bisiklet kullanımını güçlendirme hedeflenerek, Konya'nın örnek bir ulaşım modeli olması amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla bisiklet şehri unvanını alan şehir, yeni caddeler, köprülü kavşaklar ve güçlü ulaşım altyapısı ile ulaşımı çok daha güvenli bir hale geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş Konya'nın örnek bir model olacağını öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

“Devam eden raylı sistem projelerimizle ise inşallah Konya'yı bir uçtan bir uca bağlayarak erişilebilirliği ciddi ölçüde artıracağız. Tüm bunları yaparken de biliyoruz ki en doğru plan ortak akılla şekillenen plandır. Bu nedenle bugün burada ortaya konulacak her fikir bizim için büyük bir değer taşımakta. İstişareyle ve güçlü iş birliğiyle yürütülen bu sürecin şehrimiz adına kalıcı ve örnek bir modele dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Bu vizyona ortak olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Paydaş Görüşleri Ele Alındı

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri olmak üzere 120‘yi aşkın paydaşı biraraya getiren programda yüklenici firma proje müdürü Melike Sarım Boynuyoğun, plan kapsamında yürütülen teknik analizler ve gelinen aşamaya ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Devamında Murat Çağatay ise çalıştayın yöntemi ve izlenecek süreç hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İkinci paydaş toplantısında ise ilk toplantıda elde edilen görüşler doğrultusunda geliştirilen yaklaşım ve öneriler katılımcılara aktarıldı.

KONSUAP kapsamında geliştirilen öneriler arasında; kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması, toplu taşımanın güçlendirilmesi, yaya alanlarının artırılması ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması yer aldı.

Bu doğrultuda; farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonu sağlayacak transfer merkezlerinin oluşturulması, toplu taşıma sistemlerinin daha verimli ve çevre dostu hale getirilmesi, minibüs, taksi ve servis sistemlerinin planlı bir yapıya kavuşturulması, yaya ve bisiklet ulaşımı için güvenli ve kesintisiz ağların geliştirilmesi hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca, 2043 hedef yılına yönelik strateji ve eylem önerilerinin geliştirilmesinde paydaş katkılarının belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

Yaşnabilir Bir Konya

Toplantıda ayrıca otopark politikalarının yeniden düzenlenmesi, “park et-devam et” sistemlerinin yaygınlaştırılması, düşük emisyon bölgelerinin oluşturulması, kavşak düzenlemeleri ve trafik akışının iyileştirilmesi gibi başlıklar da ele alındı.

Mart 2025’ten bu yana devam eden KONSUAP’ın temel amacı; Konya’nın mevcut ulaşım yapısını analiz etmek, gelecekte oluşacak ihtiyaçları öngörmek ve 2043 yılına kadar daha erişilebilir, düzenli ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturmak.

Plan kapsamında toplu taşıma, yaya ve bisiklet ulaşımı başta olmak üzere tüm ulaşım türlerinin birbiriyle entegre çalıştığı bütüncül bir sistem hedefleniyor.