Konya'da anneler narkotikle mücadelede bilinçleniyor

Konya Karapınar'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narko Rehberler tarafından, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında ailelere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer, Karapınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla yapılan programa Kaymakam Şenol Öztürk, ilçe protokolü, daire amirleri ve çok sayıda veli katıldı. Programda, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin rolüne dikkat çekilirken, özellikle annelerin bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Yetkililer, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, bu tür eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.