Konya'da minik ellerin sergisi alkış topladı

Konya'da koruma altındaki çocukların el emeği göz nuru eserleri, Kent Plaza AVM’de gerçekleştirilen sergide sunuldu.

İki gün boyunca devam eden etkinlikte, protokol üyeleri ve vatandaşlar eserleri yakından inceleyerek çocukların bu kıymetli çalışmalarına iştirak ettiler.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bu sergi, çocukların motivasyonuna önemli katkılar sağlarken, emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve derneklerin dayanışmasıyla başarıyla tamamlandı.

Bu anlamlı etkinliğe; Vali Yardımcısı Fatma Gül Dalmış, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Müdürü Arif Topal, kuruluş idarecileri, Akşehir Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mutlu Durakoğlu, Akşehir Gülümseyen Çocuklar Derneği Başkanı Ebru Yallagöz, Gönül Gözü Derneği Başkanı Devriş Ahmet Şahin, Çocuk Kalbi Dayanışma Derneği ve yönetimi ile çok sayıda vakıf temsilcisi ve vatandaş katılım gösterdi.

