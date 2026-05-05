Konya'da minik ellerin sergisi alkış topladı

Konya İl Müdürlüğü'ne bağlı Akşehir Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

  • İki gün süren sergiye Vali Yardımcısı Fatma Gül Dalmış dahil birçok protokol üyesi, kuruluş idarecisi ve vatandaş katılım gösterdi.
  • Sergi, çocukların motivasyonuna önemli katkı sağlarken, emeği geçen kurum, kuruluş ve derneklerin dayanışmasıyla başarıyla tamamlandı.

Konya'da koruma altındaki çocukların el emeği göz nuru eserleri, Kent Plaza AVM’de gerçekleştirilen sergide sunuldu.

İki gün boyunca devam eden etkinlikte, protokol üyeleri ve vatandaşlar eserleri yakından inceleyerek çocukların bu kıymetli çalışmalarına iştirak ettiler.

Vali Yardımcısı Fatma Gül Dalmış ve Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal çocukların büyük bir özveriyle hazırladığı eserleri yakından inceleyerek bilgi aldı.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bu sergi, çocukların motivasyonuna önemli katkılar sağlarken, emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve derneklerin dayanışmasıyla başarıyla tamamlandı.

Konya İl Müdürlüğü’ne bağlı Akşehir Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi bünyesinde kalan çocukların hazırladığı el sanatları sergisi Kent Plaza AVM’de ziyarete açıldı.

Bu anlamlı etkinliğe; Vali Yardımcısı Fatma Gül Dalmış, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Müdürü Arif Topal, kuruluş idarecileri, Akşehir Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mutlu Durakoğlu, Akşehir Gülümseyen Çocuklar Derneği Başkanı Ebru Yallagöz, Gönül Gözü Derneği Başkanı Devriş Ahmet Şahin, Çocuk Kalbi Dayanışma Derneği ve yönetimi ile çok sayıda vakıf temsilcisi ve vatandaş katılım gösterdi.
 

