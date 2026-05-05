Konya'da tarlaya kimyasal saldırı

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesi'nde bir çiftçinin tarlası kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı

Haberin Özeti

  • Konya'nın Yunak ilçesi Kuyubaşı Mahallesi'nde Alpaslan Köroğlu'na ait 11 dekarlık arpa tarlası, kimliği belirsiz kişilerce atılan ot ilacıyla yüzde 100 zarar gördü.
  • Çiftçi Köroğlu, aylar süren emeğinin bir gecede yok edilmesine büyük tepki göstererek, faillerin bulunup cezalandırılması için yetkililerden acil destek talep etti.
  • Bu kimyasal saldırı, bölge çiftçilerini derinden endişelendirirken, mahalle halkı da güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve benzer olayların önlenmesini istedi.

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesi’nde yaşanan olay, bölge çiftçisini tedirgin etti. Mahalle sakinlerinden Alpaslan Köroğlu’ya ait 11 dekarlık arpa ekili tarla, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan ot (çim) ilacı nedeniyle tamamen zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde tarlaya giren şahıslar tarafından atıldığı değerlendirilen kimyasal madde, kısa sürede tüm ekini kuruttu. Sabah saatlerinde tarlasını kontrol etmeye giden Köroğlu, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Yapılan ilk incelemelerde ürünün yüzde 100 oranında zarar gördüğü tespit edildi.

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Köroğlu, aylar süren emeğinin bir gecede yok edildiğini belirterek, “Bu sadece bana değil, tüm çiftçiye yapılmış bir kötülük” dedi. Olayın faillerinin bir an önce bulunmasını isteyen Köroğlu, yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

Mahalle halkı da yaşanan olaya tepki göstererek, tarım arazilerine yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Çiftçiler, benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Olayla ilgili yetkililerin inceleme başlatması beklenirken, bölgedeki üreticiler endişeli bekleyişini sürdürüyor.

