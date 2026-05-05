Konya'da kar esareti: Ekipler yardıma koştu

Konya Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi Uzundere Yaylası’nda küçükbaş hayvan yetiştiren Halip Yılmaz (59), mayıs ayında beklenmedik kar yağışı sonrası mahsur kaldı.

Yılmaz, hayvanları için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbarla jandarma ve belediye ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri, iş makinesiyle kapanan yayla yolunu açtı. Jandarma ekipleri de küçükbaş hayvanları için kendi araçlarına yükledikleri saman balyalarını ulaştırdı.

'Böyle Mehmetçik Nerede Bulunur'

Halep Yılmaz, “Böyle bir Mehmetçik nerede bulunur? Güvenliğimizi sağlıyor, saman getiriyor. Bundan iyisi var mı? Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Gökçeyurt Mahallesi Muhtarı Mükremin Özdemir de süreci yakından takip ederek çalışmalara eşlik ederken, kaymakamlık tarafından bölgeye gıda ve yakacak takviyesi yapılacağı öğrenildi.