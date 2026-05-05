Konya'da korkutan kaza!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazası korkuttu. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kaza korku dolu anlara sahne oldu.
Ali Öztürk idaresindeki 34 BZC 779 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi Yeni TOKİ Konutları yakınlarında Erkan Görür yönetimindeki 42 V 5901 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki araç sürücüsü ile Zeliha Bahar Öztürk yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.