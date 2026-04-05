Konya'da kazada yaşamını yitiren çocuğa acı veda
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuk, Konya'nın Karapınar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Konya-Antalya Kara yolunda meydana gelen trafik kazasında doktor olan anne ve babanın bulunduğu araç Demirkapı Tüneli’ni geçtikten sonra Beydiğin Mahallesi’nde karşı yönden gelen tırın dorsesine çarptı.
Kazada araçta bulunan 6 yaşındaki Bilge Mila Soylu hayatını kaybetti, doktor olan anne ve baba yaralandı. Kazada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi yakınları tarafından alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Konya’nın Karapınar ilçesine getirildi.
Ailesinin büyük üzüntü yaşadığı cenaze törenine, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bilge Mila Soylu’nun cenazesi kılınan namazın ardından Apak Mezarlığında dualarla defnedildi.