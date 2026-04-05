  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da kazada yaşamını yitiren çocuğa acı veda

Konya'da kazada yaşamını yitiren çocuğa acı veda

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuk, Konya'nın Karapınar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da kazada yaşamını yitiren çocuğa acı veda
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Antalya’nın Manavgat ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 6 yaşındaki Bilge Mila Soylu hayatını kaybetti.
  • Kaza, Konya-Antalya Karayolu'nda Demirkapı Tüneli sonrası Beydiğin Mahallesi’nde meydana geldi; doktor olan anne ve baba yaralandı.
  • Hayatını kaybeden Bilge Mila Soylu’nun cenazesi, ailesi ve yakınlarının katılımıyla Konya’nın Karapınar ilçesindeki Apak Mezarlığı’nda defnedildi.

Konya-Antalya Kara yolunda meydana gelen trafik kazasında doktor olan anne ve babanın bulunduğu araç Demirkapı Tüneli’ni geçtikten sonra Beydiğin Mahallesi’nde karşı yönden gelen tırın dorsesine çarptı. 

Kazada araçta bulunan 6 yaşındaki Bilge Mila Soylu hayatını kaybetti, doktor olan anne ve baba yaralandı. Kazada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi yakınları tarafından alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Konya’nın Karapınar ilçesine getirildi. 

Ailesinin büyük üzüntü yaşadığı cenaze törenine, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bilge Mila Soylu’nun cenazesi kılınan namazın ardından Apak Mezarlığında dualarla defnedildi.

