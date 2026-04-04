Konya'da dev vurgun: 11 milyonluk dolandırıcılıkta 9 ilde operasyon

Olay, Konya'da bir doktorun internette karşısına çıkan Amerika merkezli yatırım şirketine yatırım yapmak amacıyla şüphelilerle iletişime geçmesiyle başladı. Edinilen bilgiye göre, şebeke üyelerinin yönlendirmesiyle doktor, 10 Temmuz-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 21 ayrı işlemde şüphelilere ait paravan şirket ve şahıs hesaplarına toplam 11 milyon 67 bin 500 TL gönderdi. Dolandırıldığını anlayan doktorun şikayeti üzerine emniyet güçleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla geniş çaplı bir tahkikat başlattı.

Hesaplarda 28,6 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda şebekenin bağlantıları ve kullandıkları finansal ağ deşifre edildi. Şüphelilerin suçta kullandıkları şahıs ve paravan şirket hesaplarını mercek altına alan ekipler, dolandırıcılıktan elde edilen toplam işlem hacminin tam 28 milyar 685 milyon 346 bin 316 TL olduğunu belirledi. Ayrıca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında daha önceden 5 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

9 ilde eş zamanlı baskında 19 gözaltı

Olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri, 31 Mart Salı günü operasyon için düğmeye bastı. Konya merkezli olarak İstanbul'da 10, İzmir'de 2, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Gaziantep, Malatya ve Sakarya'da birer olmak üzere belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında 2 kadının da bulunduğu toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bulundukları illerden yakalanarak Konya'ya getirilen şüpheliler, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 16 şüpheli tutuklandı. Dosya kapsamında daha önce tutuklanan 5 şüpheliyle birlikte dolandırıcılık suçundan toplamda 21 şüpheli tutuklandı.