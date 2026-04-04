  • Konya'da korkunç olay: 'Boş sandığı' silah can aldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi silahla başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçede silah fabrikalarının da bulunduğu Üzümlü Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Üzümlü’de tüfek işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Ali G. (29), boş olduğunu düşündüğü tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı. Silahın ateş alması sonucu içerisindeki kurşunun hedefi olan Ali G., olay yerinde hayatını kaybetti. İlk etapta olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, eşinin ifadesi doğrultusunda olayın bir kaza ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Ali G.’nin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ali G.’nin cenazesi Üzümlü Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

