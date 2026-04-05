Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 5 Nisan Pazar günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 5 Nisan Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
BİRLİK ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:2A SELÇUKLU
(HACİVEYİSZADE CAMİİ KARŞISI)
0332 238 52 97
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
BOTANİK ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ NO:36A SELÇUKLU
(A.KELEŞOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ ARKASI, ELMAS KURAN KURSU YAKINI)
0332 408 39 38
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MERAM TIP ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AO SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 502 24 12
4. BÖLGE (MERAM)
SEYDA ECZANESİ
ALAVARDI MH. AZİZ MAHMUT HÜDAİ CD. NO:103C MERAM
(YAKA FİLE MARKET KARŞISI)
0332 324 04 03
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
YAĞMUR ECZANESİ
HASAN DEDE MESCİT MAHALLESİ KASIM ENVARİ SOKAK NO:6A-6B KARATAY
(FETİH CADDESİ SONU, TOTAL PETROL ARKASI)
0332 355 56 32
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
TOPATAN ECZANESİ
İHSANİYE MAHALLESİ SULTAN CEM CADDESİ BÜYÜKCERAN APT. NO:4B SELÇUKLU
(ŞATOFORM KAVŞAĞI)
0332 351 75 23
7. BÖLGE (KARATAY)
LOKMAN HEKİM ECZANESİ
İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ C BLOK NO:7A KARATAY
(KONYA ŞEHİR HASTANESİ YANI(KVC GÖĞÜS VE KADIN HASTALIKLARI KARŞISI))
0332 322 86 90
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
YENİ CİHANBEYLİ
BEDİR MAHALLESİ MURAT ÇELEBİ SOKAK NO:12E SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0332 255 21 22
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
BARDAKÇI ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ KAPI SOKAK SELÇUKLU PARK NO:1A/23 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDOVA HASTANESİ KARŞISI)
0332 320 22 33
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ESRA YAVUZ ECZANESİ
PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1B SELÇUKLU
(PARSANA CUMARTESİ PAZARI YANI)
0332 248 47 48
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KAMPÜS ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ FORUM KAMPÜS NO:248T SELÇUKLU
(SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARŞISI FORUM KAMPÜS AVM ALTINDA (YIKILAN OPET PETROL YERİ) )
0332 247 48 44
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÖMÜR ECZANESİ
YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR CADDESİ NO:2A MERAM
(TEMAŞEHİR KONUTLARI VE 28 NOLU SAĞLIK OCAGI KARŞISI)
0332 322 16 57