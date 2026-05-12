Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Mayıs Salı günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 12 Mayıs Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇELİK ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ NO:18A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ YENİ ACİL YANI, NUMUNE HASTANESİ KANTİN KARŞISI)
0332 235 30 40
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
BAŞKENT ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:6G SELÇUKLU
(BAŞKENT HAST. KARŞISI)
0332 257 02 07
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
BAŞAK ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1A-B SELÇUKLU
(NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
0332 502 02 29
4. BÖLGE (MERAM)
SEYDA ECZANESİ
ALAVARDI MH. AZİZ MAHMUT HÜDAİ CD. NO:103C MERAM
(YAKA FİLE MARKET KARŞISI)
0332 324 04 03
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
BAKIR ECZANESİ
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ NO:21A KARATAY
(MERKEZ BANKASI İLE ALAADDİN TEPESİ ARASI)
0332 352 04 91
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KOÇAKOĞLU ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2A MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
0332 352 06 20
7. BÖLGE (KARATAY)
BEZİRCİLER ECZANESİ
ÇİMENLİK MAHALLESİ ALAADDİN KAP CADDESİ NO:11A KARATAY
(3 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI-KARATAY LİSESİ YANI)
0332 355 00 63
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
YAPRAK ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:92 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ (DR ALİ KEMAL BELVİRANLI) KADIN HASTALIKLARI VE ÇOCUK HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI)
0332 257 12 74
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
SAYGI ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55C SELÇUKLU
(CUMHURİYET OVAL ÇARŞI ÇAPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI)
0332 248 20 20
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ESENTEPE ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89M-Y SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
0332 263 00 83
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
MERAM ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ KIVILCIM İŞ MERKEZİ NO:11G SELÇUKLU
(KIVILCIM KIZ YURDU ALTI)
0332 322 55 60
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ANADOLU ECZANESİ
BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ HASANKÖY CADDESİ NO:144A MERAM
(HASANKÖY SAĞLIK OCAĞI YANI)
0553 872 14 42