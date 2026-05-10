Kayserispor-Konyaspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın programı belli oldu

Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Kayserispor-Konyaspor müsabakası 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şöyle…

15 Mayıs Cuma:
20.00 Rizespor-Beşiktaş
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK-Başakşehir
20.00 Samsunspor-Göztepe
17 Mayıs Pazar:
17.00 Kayserispor-Konyaspor
20.00 Fenerbahçe-Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray
20.00 Antalyaspor-Kocaelispor
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği

