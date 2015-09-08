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9 MART 2018, CUMA
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konyaspor HABERLERİ
Konyaspor Sergen Yalçın ile tırmanışa geçmek istiyor
G.Saray’ı kontradan vuracağız
Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Sergen Yalçın Konyaspor’da
Mehmet Özdilek Konya’ya böyle veda etti!
Malatyalılar Konya’da buluştu
Mehmet Özdilek futbolcularla vedalaştı
Konyaspor’da Sergen Yalçın dönemi
Konyaspor, Mehmet Özdilek’le yollarını ayırdı
Şifo’ya yol gözüktü
Galibiyete hasretiz
Atiker Konyaspor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor
Sıkıntı çıkarma kaptan
ÖMRÜMÜZÜ YEDİNİZ!
Mehmet Aslantuğ’dan Mehmet Özdilek’e ziyaret
A. Konyaspor, T.M. Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor’da, Akhisarspor maçı hazırlıkları tamamlandı
PAROLA KAZANMAK
“Haksızlığa uğrayan biziz, yaygarayı yapan başkaları”
Salladık yıkamadık Konyaspor 1- Beşiktaş1
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