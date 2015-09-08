Eğitim HABERLERİ
- MEB açıkladı: Öğretmen maaşlarına yeni ayarlama
- MEB, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini açıkladı
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları belli oldu!
- TEOG bu yıl yapılacak mı?
- Öğrenciler ve öğretmenler ders başı yapıyor
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- TEOG yönetmelikten kaldırıldı
- Bakan Yılmaz’dan öğretmen ataması müjdesi! 5 bin ek öğretmen ataması daha yapılacak
- Sömestirde 450 bin kişi tatil yolcusu
- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan öğrencilere sömestr tatili müjdesi!
- Bakan Yılmaz müjdeli haberi verdi… Yeni derse yeni bilgisayar
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na başvuru ücretleri belli oldu