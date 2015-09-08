Konya Büyükşehir HABERLERİ
- Konya Büyükşehir’in Canlı Yayın Kameralarına Büyük İlgi
- Konya Büyükşehir’den hafızlar için Daru’l Huffaz
- Başkan Akyürek Çeltik’te yatırımları inceledi, halkla buluştu
- Konya’da kar ekipleri 24 saat görev başında
- Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Selçuklu’yu Meram’la buluşturacak
- Konya Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
- Konya Büyükşehir Belediyesinin sulama göleti yatırımları sürüyor
- Konya’da ilçelere modern otobüs durakları yapılıyor
- Konya Büyükşehir’den toplu ulaşım uyarısı
- Başkan Akyürek, toplumun farklı kesimleriyle iftarda buluşuyor
- Konya’da belediye işçilerinin sözleşme sevinci
- Konya’da Uluslararası Tarım Şehirleri Toplantısı sona erdi
- Konya’da YGS’ye girecekler için pazar günü toplum ulaşım ücretsiz olacak
- Başkan Akyürek, muhtarlarla buluştu