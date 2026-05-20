Tarım, bu ülkenin sadece ekonomik gücü değil; aynı zamanda sosyal huzurunun, üretim güvenliğinin ve geleceğinin de temelidir.

Tarlada başlayan emek, sofraya ulaşana kadar büyük bir mücadeleyi içinde barındırır.

İşte bu nedenle çiftçinin alın terine verilen her destek, aslında milletin yarınına yapılan yatırımdır.

Konya Şeker tarafından 2026-2027 kampanya dönemi kapsamında üreticilere yönelik açıklanan,

567 milyon 200 bin TL’lik bakım ve çapa avansı da tam olarak bu anlamı taşıyor.

Özellikle Kurban Bayramı öncesinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak bu ödeme, sadece maddi bir destek değil;

Aynı zamanda üreticiye verilen “yanındayız” mesajıdır.

Son yıllarda artan maliyetler, mazot fiyatları, gübre giderleri ve iklim şartlarının oluşturduğu belirsizlikler nedeniyle üretici ciddi bir yük taşıyor.

Çiftçi artık yalnızca ekip biçmiyor; aynı zamanda ekonomik risklerle de mücadele ediyor.

Böyle bir dönemde yapılan avans ödemeleri, üreticinin nefes almasını sağlıyor.

Ramazan Erkoyuncu’nun açıklamalarında dikkat çeken en önemli nokta ise çiftçiyle kurulan gönül bağı oldu.

“Bir bardak çaylarını içip halleşmek”

İfadesi, aslında üreticinin sadece ekonomik değil, manevi anlamda da desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

Çünkü çiftçi, değer gördüğünü hissettiğinde toprağa daha güçlü sarılıyor.

Bugün tarımda sürdürülebilirlik konuşuluyorsa, bunun yolu üreticiyi ayakta tutmaktan geçiyor.

Tarlasında gece gündüz çalışan insanın emeğinin karşılığını zamanında alabilmesi büyük önem taşıyor.

Konya Şeker’in yaptığı bu ödeme de üretim zincirinin devamlılığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmeli.

Unutulmamalıdır ki güçlü tarım, güçlü Türkiye demektir.

Çiftçinin kazandığı yerde şehir de kazanır,

Sanayi de kazanır, ekonomi de kazanır. Çünkü toprağın bereketi yalnızca tarlayı değil, tüm memleketi doyurur.

İşte Kurban Bayramı öncesi,

“Tarımın başkentinde, üreten ellere büyük destek... “

Veren Konya Şeker yönetimini tebrik ediyorum…