Paylaşma ve dayanışma ya destek verelim. Sahip çıkalım

Toplumları ayakta tutan en önemli değerlerin başında yardımlaşma ve dayanışma gelir.

Özellikle zor zamanlarda bir sofrayı paylaşabilmek, bir ihtiyaç sahibinin duasına ortak olabilmek, maddi yardımdan çok daha büyük bir anlam taşır.

İşte bu anlayışın Seydişehir’deki en güçlü örneklerinden biri de hiç şüphesiz yıllardır hizmet veren Seydişehir Belediyesi Aşevi’dir.

Bugün Seydişehir Belediyesi’nin öz bütçesi ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla faaliyetlerini sürdüren aşevi, her gün yaklaşık 400 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırıyor.

Kimi yaşlı, kimi kimsesiz, kimi ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlarımız için bu hizmet sadece bir yemek değil; aynı zamanda yalnız olmadıklarının da göstergesi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Seydişehir Belediyesi’nin başlattığı kurban hisse bağış kampanyası da bu dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri oldu.

“Kurban Paylaşmaktır” anlayışıyla yürütülen kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlarımız, bağışlarıyla aşevinin kazanına katkı sağlayabilecek.

Nakdi yardımlar belediyenin resmi hesaplarına yapılırken, ayni yardımlar ise direk aşevine ulaştırılabilecek.

Burada önemli olan yalnızca verilen rakamlar değil, ortaya konulan sosyal belediyecilik anlayışıdır.

Çünkü sosyal yardımlar konusunda yıllardır bölgenin en aktif ve en güçlü kurumlarından biri Seydişehir Belediyesi olmuştur.

İhtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli, sadece belli dönemlerde değil yılın her günü sürdürülmekte.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’nun da ifade ettiği gibi, bu hizmet hayırsever vatandaşların desteğiyle büyüyor.

Yapılan her bağış, bir sofraya sıcak yemek; bir haneye umut; bir gönle dua olarak dönüyor.

Kurban Bayramı’nın manevi iklimine yaklaştığımız şu günlerde, imkan sahibi herkesi bu çağrıya kulak vermeye davet ediyorum.

Çünkü paylaşmak eksiltmez, aksine bereketi artırır.

Bir ihtiyaç sahibinin yüzündeki tebessüme vesile olmak ise belki de yapılabilecek en kıymetli iyiliklerden biridir.

Unutmayalım ki; güçlü toplumlar, birbirinin derdiyle dertlenen insanların omuzlarında yükselir.

Seydişehir’in yıllardır sürdürdüğü bu dayanışma kültürü de şehrimizin en değerli manevi miraslarından biridir.