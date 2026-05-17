Konyaspor’da forma şansı vardı, mücadele ve ruh yoktu

Süper Lige veda etmesi kesinleşen Kayserispor ile geçtiğimiz haftalar da ligde kalmayı garantileyen Konyaspor. Sezonun son maçında prestij için sahada.

Bu sebeple, Konyaspor’un sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

İki ekip bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi, bu mücadelelerin 17’sini yeşil-beyazlılar kazandı.

13 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor rakibine 9 kez mağlup oldu.

Anadolu Kartalı, söz konusu maçlarda rakip fileleri 53 kez havalandırırken, kalesinde ise 39 gol gördü.

Öte yandan mücadele, Konyaspor Teknik Direktörü adına da ayrı bir anlam taşıyor.

Başarılı teknik adam, Kayserispor karşısında yeşil-beyazlı takımın başındaki 100. resmi maçına çıktı.

Palut, geride kalan 99 karşılaşmada 46 galibiyet, 28 beraberlik ve 25 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Kayserispor taraftarının büyük hayal kırıklığı yaşadığı gözümden kaçmadı.

Az sayıdaki taraftarın “Yönetim istifa” tezahüratları statta yankılanırken, küme düşmenin camialar üzerinde bıraktığı ağır tablo bir kez daha gözler önüne serildi.

Yol boyunca arkadaşlarla yaptığımız sohbetlerde ise bunun tam tersine, hiçbir endişe taşımadan, deyim yerindeyse rahat bir şekilde maç yolculuğunu keyifle geçirdik.

Konyaspor adına stresin olmadığı, bolca muhabbetin ve esprinin yapıldığı farklı bir deplasman atmosferi ile Kayseri stadyumuna ulaştık.

Kayserispor, Süper Lig’deki son maçında taraftarına iyi bir veda bırakmanın peşinde.

Konyaspor ise alacağı galibiyetle sezonu 8. sırada tamamlama hedefiyle.

Bu nedenle iki takım da karşılaşmaya kontrollü ve temkinli bir oyun anlayışıyla başladı.

İki takımın da önceliği gol yememek olunca,

“Bir fırsat bulursak değerlendiririz” anlayışıyla oynanan karşılaşmada ortaya temposu düşük, pozisyon açısından kısır ve futbol adına seyir zevki vermeyen bir maç çıktı.

Nitekim beklendiği gibi ilk yarı da golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya ön alan baskısıyla başlayan Konyaspor, 46. dakikada Eren Cemali Yağmur’un golüyle öne geçti.

Yeşil-beyazlılar adeta ikinci yarıya 1-0 önde başlamış oldu.

Konyaspor’un golüne Kayserispor gecikmeden cevap verdi. Ev sahibi ekip, 48. dakikada Laszıo Benes’in kaydettiği golle skora denge getirdi: 1-1.

İlk yarının aksine, ikinci devrede temposu yükselen ve pozisyon zenginliği artan, seyir zevki yüksek bir mücadele izledik.

Nitekim 73. Dakikada Kayseri Fedor Çalov ile öne geçti 2-1

Kupada oynanacak final maçını da düşünen İlhan Palut, bu karşılaşmada yedek oyuncularına önemli bir fırsat verdi.

Ancak forma şansı bulan isimler, kendilerine tanınan bu fırsatı sahaya beklenen şekilde yansıtamadı.

Futbol, yalnızca taktikle değil ruhla da oynanan bir oyun.

Ancak bugün sahada mücadele gücü düşük, isteksiz ve ruhsuz bir Konyaspor vardı. Hal böyle olunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.