Konya Modeli: Belediyecilik Bir Şehri Nasıl Marka Yapar...

Belediyecilik, sadece hizmet üretme işi değildir. Asıl mesele, bir şehri hangi fikirle, hangi hedefle yönettiğinizdir.

Bugün Konya’da yapılanlara bakıldığında, ortada klasik belediyeciliğin ötesine geçen bir anlayış olduğu açıkça görülüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Velespit Müzesi incelemesi sırasında yaptığı açıklamalar da bu anlayışın son halkalarından biri.

“2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” unvanı, Konya için bir sonuç değil; aksine uzun süredir adım adım örülen bir vizyonun doğal neticesi.

Konya’da bisiklet meselesi sadece ulaşım başlığı altında ele alınmıyor.

Bu şehirde bisiklet; çevre, sağlık, çocuklar, turizm ve şehir kimliğiyle birlikte düşünülüyor.

İşte Konya Modeli belediyecilik tam olarak burada devreye giriyor.

Kılıçarslan Meydanı’nda hayata geçirilen Velespit Müzesi, sıradan bir sergi alanı değil.

Çocukların dokunarak, deneyerek, yaşayarak öğrendiği bir zaman tüneli.

Yani bugünün yatırımı gibi görünse de aslında yarının şehir kültürüne yapılan bir hamle.

Belediyecilik, nesil yetiştirme sorumluluğunu da üstleniyorsa anlam kazanıyor.

Başkan Altay’ın “Şehrimizde yaptığımız müzeler milyonlarca insanın ziyaret ettiği alanlara dönüştü” sözü,

Konya’nın son yıllardaki dönüşümünü özetliyor.

Bu şehir artık yalnızca yaşayanların değil, merak edenlerin, ziyaret edenlerin ve örnek alanların şehri hâline geliyor.

“Dünyada Konya’nın bisiklet başkenti olduğu ilgisini oluşturacak etkinlikler planlıyoruz” cümlesi ise işin en kritik noktası.

Çünkü günümüz şehirleri altyapıyla değil, algıyla ve hikâyeyle büyüyor.

Konya, bu hikâyeyi bisiklet üzerinden kuruyor; sade, çevreci ve insan odaklı bir dil kullanıyor.

Konya Modeli; günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıdır.

Unvanları tabelaya değil, şehrin hafızasına yazma çabasıdır.

Bugün bisikletle anılan Konya, aslında vizyonla yönetilen bir şehir olmanın karşılığını alıyor.

Ve anlaşılan o ki, Konya bu yolda pedalı çevirmeye devam edecek.

Zaten marka olan şehri, daha da zirveye taşıyacaktır…