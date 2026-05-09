Kaybetseniz de takdiri sonuna kadar hak ettiniz

Konyaspor ile Fenerbahçe rekabetinde bu maç öncesine kadar tam 53 maç geride kaldı.

Bu zorlu randevularda yeşil-beyazlı ekip 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler ise 39 maçta üstün taraf olsa da Türkiye kupasında Fenerbahçe’yi saf dışı bırakmanın mutluluğunu yaşadık.

Gol istatistiklerine bakıldığında Konyaspor rakip fileleri 54 kez havalandırırken, kalesinde 133 gole engel olamadı.

Şimdi ise iki takım, rekabet tarihindeki 54. karşılaşmada bir kez daha karşı karşıya geldi.

Sezon başından bu yana hayalini kurduğum taraftar atmosferi, tribünlerin hep bir ağızdan yükselttiği içimi ısıtan “Ne Mutlu Türküm Diyene” sloganıyla başladı.

Maça daha iyi başlayan taraf Konyaspor oldu.

Yeşil-beyazlılar ilk 8 dakika içerisinde iki net gol pozisyonu yakalasa da son vuruşlarda istediği başarıyı gösteremedi.

Daha ilk dakikalardan itibaren kıran kırana geçeceği ve sonucu önceden kestirmenin kolay olmayacağı belli olan mücadelede, 13. dakikada orta sahada kazandığı topu ceza sahasına kadar taşıyan Fred, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Golden sonra ön alanda baskısını artıran Konyaspor, dikkatli duran Fenerbahçe savunmasında aradığı boşlukları bulmakta zorlandı.

Bu satırları bir eleştiri olarak yazmıyorum ancak Konyasporlu oyuncular sahada, sezonu büyük ölçüde tamamlamış bir takım görüntüsü verdi. Bu durumu pas tercihlerinden görmek mümkündü…

Bunu da doğal karşılamak gerekiyor; ligde kalmayı garantileyen, kupada finale yükselen ve beklentilerin ötesine geçen bir başarı hikâyesi ortaya koydular.

İki dakikalık uzatmada da gol olmayınca ilk yarı 0-1 tamamlandı…

İlk yarının aksine ikinci yarıya ön alan baskısıyla başlayan taraf Fenerbahçe oldu.

Bunun karşılığını da korner atışında aldı. 56. dakikada Kerem’in kullandığı kornerde Brown kafayı vurdu ve skoru 0-2’ye getirdi. İki farklı üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, oyunu rölantiye aldı ve “al gülüm ver gülüm” paslarının yanı sıra “yakalarsam atarım” düşüncesini de sahada uyguladı.

Bunun karşılığını da 70. dakikada aldı. Mert Müldür’ün yerden ortasında Fred, bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3

Buna karşılık Konyaspor’un nasıl bir reaksiyon vereceği merak edilirken, 75. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi.

Ancak VAR incelemesi sonrası karar iptal edildi ve oyun kaldığı yerden devam etti. Özellikle vurgulamak istiyorum ki, Konyaspor maçı kaybetmiş olsa da son haftalarda sergilediği oyun ve kupada finale çıkmasıyla takdiri sonuna kadar hak etti.

Kaybetmelerine rağmen sahadaki duruşları, verdikleri reaksiyon ve oyun disiplinleriyle saygıyı fazlasıyla gösterdiler.

İlhan Hoca nezdinde tüm oyuncuların alınlarından öpüyorum.

Ayrıca Başkan Ömer Atiker ve yönetim kuruluna da sergiledikleri cesur yönetim anlayışı için teşekkür ediyorum.