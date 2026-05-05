“İstatistikler Beşiktaş demişti… Ancak Hikâyeyi Konya yazdı…”

Beşiktaş ile oynadığımız son yedi maçın altısını kaybettik.

Karşılaşma öncesi bu tablo lehimize değil.

Ancak Türkiye Kupası sahnesinde Konya bambaşka bir hikâye yazdı.

Grup aşamasındaki tüm maçlarımızı kazanarak önemli bir başarıya imza attık ve en iyi ikinci olarak yolumuza devam ettik.

Üstelik Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi saf dışı bırakarak Finale kadar geldik.

Şimdi, İki namağlup takım karşı karşıya geldi…

Final heyecanını yerinde yaşamak ve takımımızı desteklemek için Beşiktaş Stadyumu basın tribünündeki yerimi aldım.

Ev sahibi Beşiktaş taraftarları maça büyük ilgi gösterirken, Konya’dan takımlarını desteklemek için gelen taraftarlarımız yeşil beyaz formaları ile deplasman tribününü tamamen doldurdu.

Atmosfer, finalin büyüklüğüne yakışır bir coşkuyla yükseldi…

Temsilcimizin vuruşu ile dev maç başladı.

Lige kıyasla kupada daha etkili bir oyun ortaya koyan Beşiktaş. Biz ise buraya namağlup unvanımızı koruyarak ve ligde kalmanın verdiği rahatlıkla geldik.

Telafisi olmayan maçta, doğal olarak taraftarlarının da desteği ile ön alan baskı ve geçiş oyunu ile maça daha etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu.

Üst üste korner atışı kazandı.

Buna karşılık, savunma arkasına atılan uzun toplarla pozisyon üretmeye çalıştık.

İlk yarıyı kısaca değerlendirecek olursak; rakip sahada yeterince varlık gösteremedik, oyunun temposu ve topun kontrolü büyük ölçüde Beşiktaş’ın elindeydi.

Konyaspor nasıl oynanması gerekiyor ise öyle oynadı, İlk yarıda da istediğini aldı.

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Ancak, ilk yarıya oranla daha fazla rakip sahada göründük.

İlerleyen dakikalarda iki takım da panik içinde ataklar geliştirdi, sahadaki tansiyon belirgin şekilde yükseldi. Bu süreçte tribünlerden Konyaspor kalecisine yabancı maddeler atıldı.

Doksan dakika eşitlikle tamamlandı. Bir başka ifadeyle Konyaspor ikinci yarıda da istediğini aldı, uzatmalara gidildi.

Cümlesini yazarken Doksan artı 7. Dakikada penaltı kazandık.

Bardhi kullandı ve Konyaspor’u 0-1 öne geçirdi.

Uzatmaların kalan dakikalarında yoğun baskı kuran Beşiktaş beraberlik golünü bulamadı. Maç Konyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Böylece finale çıkmış olduk.

22 Mayıs günü Antalya da rakibimiz Trabzon mu? Yoksa Gençlerbirliği mi? Olacak beklemeye başladık.

Maçı tek cümle ile ifade etmek gerekirse….

“İstatistikler Beşiktaş demişti… Ancak Hikâyeyi Konya yazdı…”

Kahramanlar hepinizin alnından öpüyorum…