Abdullah Leblebici

Gençliğe Yapılan Yatırım, Geleceğe Atılan İmzadır...

Abdullah Leblebici

Konya’da belediyecilik artık sadece yol yapmak, bina dikmek, altyapı kurmak değil… 
Aynı zamanda bir nesil inşa etme meselesi haline gelmiş durumda. Gödene Mahallesi’nde temeli 
atılan ve üç önemli hizmeti aynı çatı altında buluşturan proje de bunun en somut örneklerinden biri.
Başkan, Uğur İbrahim Altay’ın ifade ettiği gibi “mesele yalnızca şehirleri imar etmek değil, insanı ve 
geleceği imar edebilmek. 
İşte tam da bu noktada Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi ve kütüphanenin bir araya getirildiği 
bu proje; klasik bir yatırımın çok ötesine geçiyor.
Bugün artık hepimizin kabul etmesi gereken bir gerçek var:
Bir şehrin gücü, sahip olduğu binalardan değil, yetiştirdiği gençlerden gelir.”
Gödene’de atılan bu adım, 8 bin metrekarelik bir alana sıkışmış bir proje değil; aslında Konya’nın 
eğitim vizyonunun bir özeti. 
200 milyon liralık bu yatırımın en büyük getirisi beton değil, bilinçli, donanımlı ve özgüvenli gençler 
olacak.
Böyle önemli bir eserin temel atılmasına davet edildim. Törendeki konuşmalardan kısaca bahsetmek 
istiyorum…
Başkan, Mustafa Kavuş’un da altını çizdiği gibi bölgeye yapılan yatırımlar zincir halinde ilerliyor.
Ulaşımından güvenliğine, spor tesislerinden sosyal alanlara kadar Gödene adeta yeniden şekilleniyor.
Ama bu projenin farkı şu: “Bu kez merkeze insan konulmuş. Bir yanda çocukların temel değerlerle 
tanışacağı Bilgehaneler…
Diğer yanda gençlerin akademik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak LİMA…
Ve tüm bunları besleyecek modern bir kütüphane…”
Bu üçlü yapı, aslında bir eğitim modelinin üçayağını oluşturuyor:
“Değer, bilgi ve gelişim.”
İl Başkanı Fatih Özgökçen’in “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” vurgusu da tam olarak burada anlam 
kazanıyor. 
Çünkü güçlü devletlerin temelinde güçlü bireyler vardır. O bireyler de işte bu tür merkezlerde yetişir.
Rakamlar da bu vizyonu doğruluyor:
On binlerce öğrenciye ulaşan Bilgehaneler, binlerce genci kapsayan Lise Medeniyet Akademileri… Bu, 
tesadüf değil; planlı bir eğitim seferberliğinin sonucu.
Ancak asıl önemli olan şu soruyu sormak: Bu yatırımlar gençlerin hayatında neyi değiştirecek?
Cevap aslında çok net:

Sokakta amaçsızca vakit geçiren bir genç yerine, hedefi olan bir genç…
Sadece sınav odaklı değil, hayatı anlayan bir birey… Tüketen değil, üreten bir nesil…
İşte bu yüzden Gödene’de atılan temel, sadece bir bina temeli değil; bir zihniyetin, bir vizyonun ve bir 
geleceğin temeli.
Konya uzun zamandır “model belediyecilik” söylemini dillendiriyor. 
Bu tür projeler ise o söylemi somutlaştırıyor. Eğer bu istikrar korunursa, Konya sadece Türkiye’ye 
değil, dünyaya örnek gösterilen bir şehir olma yolunda ilerlemeye devam edecektir.
Bir şehir gençlerine ne kadar yatırım yapıyorsa, geleceğini de o kadar garanti altına alıyordur.
Gödene’de yükselen bu eser, işte tam olarak bunun adı…

