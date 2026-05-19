Fincancı katırları yine ürkütüldü!

Türkiye Kupası finalinde son viraja girildi. Futbolun konuşulması gereken yerde yine başka hesaplar, başka tartışmalar konuşulmaya da başlandı... Sahada oynanacak bir finalin gölgesine, federasyon kararları, şehirlerarası gerilimler ve hakem endişeleri düşürülmüş durumda.

İşin en acı tarafı ise ne Konyaspor’un ne de Trabzonspor’un doğrudan sebep olmadığı bir tartışmanın iki camiayı karşı karşıya getirmesi… Kupayı Antalya’da oynatma kararı daha yarı final maçları tamamlanmadan açıklandı. İşte bütün kırılma tam burada başladı. Trabzon cephesi doğal olarak tepki gösterdi.

Çünkü finalin oynanacağı şehir, tarafsızlık duygusunu zedeleyen bir atmosfer oluşturdu. Aynı durum tersine yaşansa, yani final Trabzon a yakın bir şehirde oynansa, bugün aynı itirazları bu kez Konyaspor camiası yapardı. Burada suçlu aranacaksa adres ne Konya’dır ne Trabzon… Adres bellidir: Türkiye Futbol Federasyonu.

Federasyon yine yönetemediği bir süreci kulüplerin ve taraftarların omzuna bıraktı. Sonrasında ortaya çıkan gerilim ise şehirleri karşı karşıya getirdi. Bugün gelinen noktada Antalyaspor cephesinden yükselen veryansınlar, Trabzonspor’a yöneltilen imalar, kimsenin elinde belge yok belki… Ama kimsenin vicdanı da tam anlamıyla rahat değil.

Çünkü Türkiye’de futbol artık sadece sahada oynanmıyor. Koridorlarda, lobilerde, federasyon odalarında ve ekranlarda da maçlar oynanıyor.

Konyaspor açısından mesele çok daha hassas…

Yeşil-beyazlılar belki de tarihinin en kritik finallerinden birine çıkacak. Ancak şehirdeki endişe rakibin oyunundan çok, maçın nasıl yönetileceği üzerine yoğunlaşıyor.

Hakem kim olacak? VAR’da kim oturacak? Bir düdük maçın önüne geçecek mi?

Asıl korku burada.

TFF Başkanı’nın Trabzon geçmişi ister istemez insanların zihninde soru işaretleri oluşturuyor.

Bu durumun konuşulması bile Türk futbolu adına utanç verici aslında.

Çünkü bir federasyon başkanı, hangi şehirden olursa olsun, tarafsızlığı tartışılmayacak bir güven ortamı oluşturabilmelidir.

Bugün ise tam tersi yaşanıyor.

Konyaspor taraftarı kupayı kaybetmekten değil, emeğinin masa başında eksiltilmesinden korkuyor.

Kimse hakem üzerinden bir final izlemek istemiyor.

Kimse VAR kayıtlarının konuşulduğu bir gece yaşamak istemiyor. Kazanan futbol olsun deniyor ama Türk futbolu buna uzun zamandır izin vermiyor.

Bir başka önemli mesele de tribün güvenliği…

Antalyaspor cephesinin öfkesi ortada. Trabzonspor taraftarının gerilimi ortada. Bu atmosferde Konyaspor taraftarının hedef haline getirilmemesi gerekiyor.

Çünkü federasyonun yaptığı bir organizasyon hatasının bedelini şehirler ödememeli.

Final gecesi herkes şunu bilmeli: Kupayı hak eden kazansın… Ama kimse kupayı bir takımdan alıp diğerine vermeye kalkmasın.

Konyaspor’un istediği ayrıcalık değil. Sadece adalet.