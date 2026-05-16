Finale günler kala gürültü Trabzon’dan, vakur duruş Konya’dan

Antalya’da Final mi, Lobi Savaşı mı?

22 Mayıs’ta Antalya’da oynanacak Türkiye Kupası finali, kağıt üzerinde Konyaspor ile Trabzonspor

arasında bir futbol müsabakası.

Ama son günlerde yapılan açıklamalara, oluşturulan atmosfere ve yürütülen algıya bakınca insan ister

istemez şu soruyu soruyor:

“Bu maç gerçekten sahada mı oynanacak?”

Çünkü ortada sadece bir futbol heyecanı yok.

Trabzon cephesinden yükselen sesler, yapılan imalar, kilometre tartışmaları, federasyon

göndermeleri ve organize şekilde yürütülen kamuoyu baskısı; işi futbolun dışına taşıma çabası

görüntüsü veriyor.

Adeta daha maç başlamadan bir psikolojik üstünlük operasyonu yürütülüyor.

Öyle bir hava oluşturuluyor ki; sanki Konyaspor’un rakibi Trabzonspor değil…

“Federasyon…

MHK…

Siyaset…

İş dünyası…

Sivil toplum…”

Ve yıllardır Türk futbolunda etkisini hissettiren güçlü Trabzon lobisi…

Elbette herkes takımını savunabilir.

Herkes kendi kulübünün hakkını korumak için açıklama yapabilir.

Bunda problem yok.

Ancak problem; futbolu saha dışına taşıyan, daha maç oynanmadan her kesimi baskı altına almaya

çalışan ve kamuoyunu yönlendirmeye dönük sistematik söylemlerde başlıyor.

Henüz final oynanmadan ortaya çıkan gürültü bile bunun göstergesi.

Konyaspor cephesine baktığımızda ise daha sakin, daha vakur ve daha futbol merkezli bir duruş

görüyoruz.

“Belki çok bağırmıyorlar…

Belki çok manşet atmıyorlar…

Belki ekranlarda her dakika görünmüyorlar…”

Ama bu suskunluk ZAYIFLIK değil.

Çünkü Anadolu kulüpleri yıllardır bilir ki; çok konuşanın değil, dik duranların hikâyesi kalır.

Konyaspor bugün yalnızca bir kupa finaline çıkmıyor. Bir şehrin vakarını temsil ediyor.

“Biz de buradayız” diyen TÜM Anadolu iradesini temsil ediyor.

Trabzonspor büyük camiadır, köklü kulüptür. Buna kimsenin itirazı yok. .

Ama mesele Trabzonspor’un büyüklüğü değil artık. Mesele, futbolun saha dışında kazanılmaya

çalışılmasıdır.

22 Mayıs’ta Antalya’da kupayı kim kazanır bilinmez.

Ama Türk futbolu bir şeyi artık net görmek zorunda:

Eğer saha dışındaki gürültü, saha içindeki emeğin önüne geçerse; kaybeden sadece bir takım olmaz.

Kaybeden futbolun kendisi olur...