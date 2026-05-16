SON
DAKİKA
Konya'da maliyetler düştü çiftçinin yüzü güldü! Enflasyon müjdesi!
'Çok küçük' dediler dinlemedi! Konya'da 9 yaşındaki kız kitap yazdı
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Mayıs Cumartesi günü
BİK Genel Müdürü Çay, Konya Valisi Akın’ı ziyaret etti
Konya’da konuşan BİK Genel Müdürü Çay: Bu meslek ayakta kalacak
Yazarlar Tüm Yazıları
Abdullah Leblebici

Finale günler kala gürültü Trabzon'dan, vakur duruş Konya'dan

Abdullah Leblebici

Antalya’da Final mi, Lobi Savaşı mı?
22 Mayıs’ta Antalya’da oynanacak Türkiye Kupası finali, kağıt üzerinde Konyaspor ile Trabzonspor 
arasında bir futbol müsabakası.
Ama son günlerde yapılan açıklamalara, oluşturulan atmosfere ve yürütülen algıya bakınca insan ister 
istemez şu soruyu soruyor:
“Bu maç gerçekten sahada mı oynanacak?”
Çünkü ortada sadece bir futbol heyecanı yok.
Trabzon cephesinden yükselen sesler, yapılan imalar, kilometre tartışmaları, federasyon 
göndermeleri ve organize şekilde yürütülen kamuoyu baskısı; işi futbolun dışına taşıma çabası 
görüntüsü veriyor.
Adeta daha maç başlamadan bir psikolojik üstünlük operasyonu yürütülüyor.
Öyle bir hava oluşturuluyor ki; sanki Konyaspor’un rakibi Trabzonspor değil…
“Federasyon…
MHK…
Siyaset…
İş dünyası…
Sivil toplum…”
Ve yıllardır Türk futbolunda etkisini hissettiren güçlü Trabzon lobisi…
Elbette herkes takımını savunabilir.
Herkes kendi kulübünün hakkını korumak için açıklama yapabilir.
Bunda problem yok.
Ancak problem; futbolu saha dışına taşıyan, daha maç oynanmadan her kesimi baskı altına almaya 
çalışan ve kamuoyunu yönlendirmeye dönük sistematik söylemlerde başlıyor.
Henüz final oynanmadan ortaya çıkan gürültü bile bunun göstergesi.
Konyaspor cephesine baktığımızda ise daha sakin, daha vakur ve daha futbol merkezli bir duruş 
görüyoruz.
“Belki çok bağırmıyorlar…
Belki çok manşet atmıyorlar…
Belki ekranlarda her dakika görünmüyorlar…”
Ama bu suskunluk ZAYIFLIK değil.
Çünkü Anadolu kulüpleri yıllardır bilir ki; çok konuşanın değil, dik duranların hikâyesi kalır.
Konyaspor bugün yalnızca bir kupa finaline çıkmıyor. Bir şehrin vakarını temsil ediyor.
“Biz de buradayız” diyen TÜM Anadolu iradesini temsil ediyor.
Trabzonspor büyük camiadır, köklü kulüptür. Buna kimsenin itirazı yok. .
Ama mesele Trabzonspor’un büyüklüğü değil artık. Mesele, futbolun saha dışında kazanılmaya 
çalışılmasıdır.
22 Mayıs’ta Antalya’da kupayı kim kazanır bilinmez.
Ama Türk futbolu bir şeyi artık net görmek zorunda:
Eğer saha dışındaki gürültü, saha içindeki emeğin önüne geçerse; kaybeden sadece bir takım olmaz.
Kaybeden futbolun kendisi olur...

Yazarın Diğer Yazıları

Finale günler kala gürültü Trabzon’dan, vakur duruş Konya’dan

16 Mayıs 2026 12:14

Direksiyon başında kaybettiğimiz hayatlar

14 Mayıs 2026 15:03

Konya’dan dünyaya: Adalet, kardeşlik ve gençlik çağrısı

12 Mayıs 2026 11:31

Vatandaşa uzanan enerji: Sadece doğal gaz değil, gelecek yatırımı

11 Mayıs 2026 12:02

Kaybetseniz de takdiri sonuna kadar hak ettiniz

09 Mayıs 2026 22:50