Belediyecilik artık sadece hizmet değil, aynı zamanda üretimdir

Yerel yönetim anlayışı değişiyor…

Artık belediyeler sadece yol yapan, park düzenleyen, temizlik hizmeti sunan kurumlar olmaktan çıkıyor.

Bugün geldiğimiz noktada belediyeler; üreten, istihdam sağlayan ve ekonomiye doğrudan katkı sunan yapılar haline geliyor.

İşte bu dönüşümün somut bir örneğini Seydişehir’de görüyoruz.

Seydişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen prefabrik betonarme yapı elemanları üretim tesisi, sıradan bir yatırım değil…

Bu, vizyonun değiştiğinin açık bir göstergesidir.

Belediyenin kendi iştiraki üzerinden üretime girmesi…

“Sadece tüketen değil, üreten bir şehir” demektir.

Bu, dışa bağımlılığın azalması demektir.

Bu, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması demektir.

Ve en önemlisi…

Bu, istihdam demektir.

Bugün birçok belediye bütçe dengesini sağlamakta zorlanırken, üretim yapan belediyeler kendi kaynaklarını oluşturma yolunda önemli bir adım atıyor.

Bu sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda stratejik bir adımdır.

Hasan Ustaoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu bu yatırım, Seydişehir’in yarınlarına yapılan güçlü bir hamledir.

Çünkü bu tesis yalnızca Seydişehir’e hizmet etmeyecek…

Çevre ilçelere, bölgeye de katkı sunacak.

Yani mesele sadece bir üretim tesisi kurmak değil; bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmaktır.

Sanayi yapılarından hayvancılık tesislerine kadar geniş bir alana hitap eden bu üretim modeli, hem maliyetleri düşürecek hem de üretim süreçlerini hızlandıracaktır.

Daha açık söyleyeyim:

Bu tür yatırımlar, özel sektör için de yol açar.

Rekabeti artırır, kaliteyi yükseltir, piyasayı hareketlendirir.

Ama burada asıl altı çizilmesi gereken konu şu: Belediyecilik artık sadece hizmet üretmek değil, değer üretmektir.

Seydişehir bu anlamda önemli bir eşiği geçmiştir.

Elbette her yatırım gibi bu tesisin de sürdürülebilirliği, verimliliği ve doğru yönetimi büyük önem taşıyor.

Ama atılan adım doğruysa, gerisi zamanla şekillenir.

Bugün yapılan bu yatırım, yarın Seydişehir’in ekonomik gücüne güç katacak bir yapı taşına dönüşebilir.

Kısacası…

Bu sadece bir tesis değil. Bu, üreten belediyeciliğin sahaya yansıyan halidir.