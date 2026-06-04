Avrupa’ya uzanan dev koridorun tam merkezinde, Seydişehir

Türkiye’nin ulaşım vizyonu her geçen gün daha da büyüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan yeni otoyol projeleri, yalnızca şehirleri birbirine bağlayan yollar değil; aynı zamanda ekonomik kalkınmanın, lojistiğin ve bölgesel dönüşümün de anahtarı niteliğinde.

Açıklanan projelerde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, İzmir’den başlayıp Antalya üzerinden Avrupa sınırına kadar uzanacak kesintisiz otoyol ağının hedeflenmesi oldu.

Bakan Uraloğlu’nun ifade ettiği yıllık 23,9 milyar liralık tasarruf ve karbon salınımındaki ciddi düşüş, meselenin yalnızca ulaşım değil; ekonomi, çevre ve zaman yönetimi açısından da stratejik olduğunu gösteriyor.

Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir gerçek var:

Bu büyük ulaşım koridorunun tam merkezinde SEYDİŞEHİR bulunuyor.

Yıllardır kış aylarında sürücülere çile olan Alacabel geçidi, sadece Konya ile Antalya arasındaki bir yol problemi değildir.

Alacabel, İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kritik eşiklerden biridir.

İşte bu nedenle Seydişehir-Alacabel Tüneli, artık bölgesel bir yatırım olmanın çok ötesine geçmiş durumdadır.

Bugün planlanan Antalya bağlantılı otoyollar, yarın mutlaka İç Anadolu’ya daha güçlü ve hızlı bağlantılar isteyecektir.

İşte tam bu noktada Seydişehir devreye giriyor.

Eğer Alacabel Tüneli güçlü bir ulaşım ağıyla desteklenirse; Konya’dan çıkan bir yük, kesintisiz şekilde Antalya limanlarına, oradan İzmir’e, hatta Avrupa otoyol sistemine kadar ulaşabilecek.

Bu yalnızca bir ulaşım kolaylığı değildir.

Bu; Seydişehir’in sanayisi, bölgenin tarımı, turizmi, lojistik gücü ve yatırım potansiyeli anlamına gelir.

Yıllardır “Antalya’ya açılan kapı” olarak ifade edilen Seydişehir, aslında geleceğin lojistik merkezlerinden biri olmaya adaydır.

Çünkü yeni dönemde şehirlerin değeri, üretim kadar ulaşım kabiliyetiyle de ölçülecek.

Bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri, ekonomik büyümelerini limanlar, otoyollar ve tüneller üzerinden planlıyor.

Türkiye de artık aynı vizyonla hareket ediyor.

Bu nedenle Alacabel Tüneli’nin sadece yapılması değil, planlanan yeni otoyol sistemleriyle entegre edilmesi de hayati önem taşıyor.

Çünkü mesele artık sadece kışın yol kapanmaması değil…

Mesele; Seydişehir’in gelecekte hangi ekonomik ligde yer alacağıdır.

