Türk Devletleri arasında dijital sınırlar kalkıyor mu?

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'TDT'ye Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Böylelikle Türkiye'nin, Azerbaycan ve Özbekistan'dan sonra Anlaşma'ya ilişkin iç onay sürecini tamamlayan üçüncü ülke olduğunu ve Kırgızistan ile Kazakistan'ın da iç onay süreçlerini tamamlamalarının akabinde Anlaşma'nın yürürlüğe gireceği vurgulanarak, şöyle denildi: "Anlaşma ile Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ve ortak kuralların benimsenmesi, böylelikle dijital ekonomide entegre ve öngörülebilir bir iş birliği zemini oluşturulması sağlanacak. Aynı zamanda Türk dünyasında ticari ve teknolojik entegrasyon güçlendirilerek işletmelerin dijital pazarlara erişiminin kolaylaştırılacak, yenilikçi teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi ve bölgesel rekabet gücünün artırılması sağlanmış olacaktır. Anlaşmada; 'ödeme ve para transferlerine engel getirilmemesi, kağıtsız ticaret, elektronik işlem çerçevesinin kurulması, lojistik, elektronik faturalandırma, hızlı teslimat hizmetleri, elektronik ödemeler, milli tedarikçi veri tabanı, elektronik imza, ticari elektronik mesajlar, çevrim içi tüketicinin korunması, kişisel verilerin korunması, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında iş birliği, mali ve teknolojik alanlarda iş birliği, siber güvenlik işbirliği ve rekabet politikası alanında iş birliği' konularında detaylı hükümler ele alınmış bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11'inci Zirvesi'nde imzalanan Anlaşma ile Türk Devletlerinin birbirlerine daha fazla yakınlaşmaları ve ortak değerleri çerçevesinde dijital ticaret kuralları konusunda küresel arayışlara örnek olarak, katkı sağlamaları da mümkün kılınmıştır."