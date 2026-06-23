Mehmet Hançerli'nin acı günü

Eski Karatay Belediye Başkanı gazetemizin Genel Müdürü Mehmet Hançerli'nin annesi Ayşe Hançerli 88 yaşında vefat etti.

Mehmet Hançerli'nin acı günü
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Eski Karatay Belediye Başkanı gazetemizin Genel Müdürü Mehmet Hançerli’nin kıymetli annesi Ayşe Hançerli yaşlılık hastalıklarından dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından evinde hayata gözlerini yumdu.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Araplar Akcamii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Araplar Mezarlığı'na defnedilecek. 

Yeni Meram yayın grubu olarak, Merhume Ayşe Hançerliye Allah’tan rahmet, Başta Genel Müdürümüz Mehmet Hançerli olmak üzere Hançerli ailesine baş sağlığı diliyoruz. 

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Konya'da bugün kimler vefat etti? 22 Haziran Pazartesi günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 22 Haziran Pazartesi günü
Konya'daki ilaçlama faciası mahkemede!
Konya’daki ilaçlama faciası mahkemede!
İyi ki varsın Konyaspor! Atiker'den 104. yıl mesajı
İyi ki varsın Konyaspor! Atiker’den 104. yıl mesajı
Vali Akın'dan eğitim vurgusu
Vali Akın’dan eğitim vurgusu
Bilgehanelerde yaz dönemi kayıtları başladı
Bilgehanelerde yaz dönemi kayıtları başladı
Konya çıkışlı midibüs faciasında 2 kişi toprağa verildi
Konya çıkışlı midibüs faciasında 2 kişi toprağa verildi