Mehmet Hançerli'nin acı günü
Eski Karatay Belediye Başkanı gazetemizin Genel Müdürü Mehmet Hançerli'nin annesi Ayşe Hançerli 88 yaşında vefat etti.
Eski Karatay Belediye Başkanı gazetemizin Genel Müdürü Mehmet Hançerli’nin kıymetli annesi Ayşe Hançerli yaşlılık hastalıklarından dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından evinde hayata gözlerini yumdu.
Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Araplar Akcamii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Araplar Mezarlığı'na defnedilecek.
Yeni Meram yayın grubu olarak, Merhume Ayşe Hançerliye Allah’tan rahmet, Başta Genel Müdürümüz Mehmet Hançerli olmak üzere Hançerli ailesine baş sağlığı diliyoruz.