Altın güne nasıl başladı? 23 Haziran Salı günü Konya'da altın fiyatları
Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...
23 Haziran 2026 Salı günü, saat 09.35 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:
Gram Altın 6.250,00
Çeyrek Altın 10.450,00
Yarım Altın 20.900,00
Ata Cumhuriyet 42.340,00
22 Ayar Bilezik 5.888,00
Teklik Altın 41.510,00
Gremse Altın 102.500,00
Resat Altın 42.500,00
Hamit Altın 42.500,00
14 Ayar Altın 4.050,00
18 Ayar Altın 4.984,00