Türkiye ekonomisi şoklara karşı ne kadar hazır?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.
Toplantıda, yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."