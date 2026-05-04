Trabzonspor'da rüzgar tersten esiyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftası sonunda 66 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, sezonun en çok puan kaybettiği dönemini yaşıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon oynadığı 32 lig maçında 19 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, osaç kazanamadı. Ligde 74 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın 8, 70 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, son 4 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaştı.

Galatasaray galibiyetinin ardından düşüşe geçti

Trabzonspor, ligin 28. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından galibiyet elde edemedi. Ligde 28. hafta sonunda 67 puanla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aynı puana sahip olarak şampiyonluk yarışında ümitlenen Karadeniz ekibi, daha sonra maç kazanamayarak düşüşe geçti. Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından deplasmanda Alanyaspor ve sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, son olarak da Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 9 puan kaybetti.

En fazla art arda 3 maç puan kaybetmişti

Trabzonspor, bu sezon sadece 1 kez 3 maç art arda puan kaybı yaşamıştı. Karadeniz ekibi, ligin 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken 5. hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olup, 6. hafta da evinde Gaziantep FK karşısından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 7 puan kaybetmişti.

Puan ortalaması 2'ye yakın

Trabzonspor, son dönemde art arda puan kaybı yaşamış olsa da teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda maç başına 2 puana yakın bir ortalama elde etti. Tekke yönetiminde 43 karşılaşmada bordo-mavililer, 24 galibiyet, 13 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken 1,97 puan ortalaması yaşadı.