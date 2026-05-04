Konyaspor bir sıra geriledi!

Süper Lig’de 32. hafta maçları tamamlandı. Ligin zirvesinde ve düşme hattında alınan sonuçlarla tansiyon yükseldi. Özellikle düşme hattındaki yarış nefesleri kesiyor. Son haftalara rahat giren Konyaspor ise Rize deplasmanından eli boş dönerek, 7 maçlık kaybetmeme serisine son vererek haftayı 40 puan ve averajla dokuzuncu sırada kapattı. Lider Galatasaray, Samsunspor'a konuk olduğu mücadelede rakibine 4-1 yenilerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını değerlendiremedi ve 74 puanda kaldı.

Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek puanını 70'e yükseltti. Trabzonspor 66 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 59 puanla dördüncü sıradaki yerini korurken Göztepe, puanını 52'ye yükselterek 5. basamağa yerleşti. Haftayı galibiyetle kapatan Fatih Karagümrük, puanını 24'e yükselterek ligde kalma umutlarını son iki haftaya taşıdı. Kayserispor puanını 27'ye, Antalyaspor ve Eyüpspor 29'a, Kasımpaşa 32'ye, Alanyaspor ise 34'e yükseltirken, sahadan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi. Ligde düşme hattında düğümün son hafta çözülmesi bekleniyor.