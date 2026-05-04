Konya'da obruk ve kuraklık riskine karşı proje geliştirildi

Karatay’da kuraklık ve obruk riskine karşı Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen “Dirençli Karatay” projesinin tanımı yapıldı. Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıya Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlker Topal ve çok sayıda davetli katıldı.

Karatay Belediyesi öncülüğünde, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen proje, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirildi.

Proje kapsamında kurulacak izleme istasyonları ve uydu verileriyle yer altı suyu seviyeleri, yağış miktarı, toprak nemi ve yüzeydeki değişimler düzenli olarak takip edilecek. Web tabanlı sistem sayesinde obruk riskleri erken dönemde tespit edilebilecek.

Elde edilen veriler, çiftçiler ve belediye personeli için hazırlanan dijital paneller üzerinden paylaşılacak. Böylece obruk risklerinin izlenmesi ve yönetilmesine yönelik dijital bir altyapı oluşturulacak. Proje, akademik bilginin sahaya aktarılmasıyla sürdürülebilir çevre ve tarımın desteklenmesini, iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasını ve kuraklık ile obruk risklerine karşı bilimsel verilerle önlem alınmasını hedefleniyor.

Karatay’ın geleceği şekillenecek

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Dirençli Karatay” projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin yalnızca bir başlangıç olmadığını, Karatay’ın geleceğini şekillendirecek güçlü bir iradenin ortaya konulduğu önemli bir adım olduğunu söyledi. Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurumlara teşekkür eden Başkan Kılca, iş birliğinin gücüne dikkat çekerek, Karatay’ın geleceğinin ortak akılla inşa edileceğini belirtti.

Sürdürülebilir kalkınma ve iklim sorumluluğunu belediyenin temel öncelikleri arasında gördüklerini dile getiren Başkan Kılca, uluslararası platformlarda aktif rol aldıklarını ve bu sorumlulukları sahaya yansıtan projeler geliştirdiklerini söyledi. Kılca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hazırlanan raporların uluslararası platformlarda paylaşıldığını, Avrupa ve Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne katıldıklarını ve Net Zero Cities ağına dahil olduklarını ifade etti.

2025 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın (SECAP) bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirten Kılca, “Dirençli Karatay” projesinin ise bu yaklaşımın sahadaki en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Konya Kapalı Havzası’nda yaşanan kuraklık, yeraltı su seviyelerindeki düşüş ve zemin yapısındaki değişimlere dikkat çeken Hasan Kılca, mevcut koşulların artık daha dikkatli ve planlı hareket edilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Projenin; çiftçilerin üretim süreçlerinden su kaynaklarının korunmasına kadar geniş bir alana doğrudan katkı sunacağını belirten Kılca, tarımsal verimliliğin artırılması ve çevresel risklerin yerinde tespit edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Kılca, Karatay’ı iklim değişikliğine karşı hazırlamanın ertelenemez bir sorumluluk olduğunu belirterek, atılan bu adımın ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

“Dirençli Karatay” projesinin bu risklere karşı kapsamlı bir yaklaşım sunduğunu dile getiren Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Osman Nuri Çelik, projenin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmayı ve sürdürülebilir su ile arazi yönetimi uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedeflediğini söyledi. Çelik, projenin yalnızca akademik bir çalışma olmanın ötesinde, bölgesel kalkınmaya katkı sunan stratejik bir girişim olduğunun altını çizdi.

Gelecek İçin Önemli Bir Adım

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlker Topal da “Dirençli Karatay” projesinin Konya Kapalı Havzası’nın tarımsal geleceği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Türkiye’nin önemli tarım alanlarından biri olan Konya Ovası’nda kuraklık ve iklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığını belirten Topal, projenin bu sorunlara karşı çözüm üretmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bahri Dağdaş Enstitüsü’nün, Karatay Belediyesi ve Konya Teknik Üniversitesi ile birlikte projede bilimsel ve teknik altyapı sağlayacağını belirten Topal, sahada kurulacak uygulama alanlarında buğday, mısır, ayçiçeği ve fasulye gibi ürünler üzerinde çalışmalar yapılacağını vurguladı.

Akıllı sulama sistemleri ve dijital izleme teknolojileriyle suyun daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini vurgulayan İlker Topal, bu yöntemlerin çiftçilere eğitimlerle aktarılacağını ifade etti. Projenin temel amacının su kaynaklarını korumak ve tarımsal üretimi daha sürdürülebilir hale getirmek olduğunu belirten Topal, çalışmanın bölge tarımı için yeni bir vizyon oluşturacağını kaydetti.

Konya Daha Dirençli Olacak

Son olarak konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise “iklim değişikliğinin artık ertelenemez bir gerçeklik olduğunu ve şehirlerin geleceğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Karatay Belediyesi öncülüğünde ve paydaş kurumların katkılarıyla hayata geçirilen projenin önemine dikkat çeken Uzbaş, Konya’nın coğrafi yapısı nedeniyle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehirler arasında yer aldığını ifade etti. Kuraklık, yeraltı sularının çekilmesi ve obruk risklerinin Konya için acil çözüm gerektiren başlıca sorunlar olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından tanıtım toplantısında Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, Dr. Mehmet Ali Dündar ve Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü ve proje yürütücüsü Fuat Özcan ile proje alanında görevli ekip tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Sunumda “Dirençli Karatay” projesinin teknik detayları ve uygulama süreci katılımcılarla paylaşıldı.

