  • 'Süper hücre' fırtınasının bilançosu ağır: Balkon duvarları yıkıldı

Gaziantep'te etkili olan süper hücre fırtınası sonrası oluşan hasarın bilançosu yeni günle birlikte bir kez daha ortaya çıkarken fırtınanın etkisiyle bir binadaki balkon duvarları yıkıldı, camlar patladı.

Gaziantep genelinde dün öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Fırtınada etkili olan yağmur, dolu, hortum ve rüzgar, cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi. Yaklaşık yarım saat süren fırtınada çatılar uçarken, dereler taştı, araçlar zarar gördü, evler hasar aldı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken 23 kişi yaralandı.

Fırtınanın en çok hasara neden olduğu Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde rüzgarın şiddetiyle binaların balkon duvarları yıkılırken evlerin camları patladı.

Fırtınanın en çok hasara neden olduğu noktalardan biri de Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi oldu. Süper hücre etkisiyle mahallede bulunan çok sayıda bina ile iş yerinin çatısı uçtu. Fırtınanın şiddetiyle bir binadaki balkon duvarları yıkıldı, camlar patladı. Hasarın boyutu ise yeni günle birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Görüntülerde duvarları yıkılan balkonlar dikkat çekerken düşen enkaz parçalarıyla çok sayıda araç da hasar gördü.

